「アンティキティラ島の機械」の研究の歴史

by Robert and Talbot Trudeau アンティキティラ島近海の難破船で見つかった「アンティキティラ島の機械」は多数の歯車が組み合わさった機械であり、表示盤に書かれた図や文字から恒星と惑星の動きを計算するための機械であると考えられています。紀元前3世紀ごろに作成されたと考えられているこの機械の研究の歴史について、実際に研究を行ってきたユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンのトニー・フリース氏が解説しています。 1901年にアンティキティラ島の機械が発見されて以来、多くの考古学者や歴史家が研究を重ねてきましたが、発見時にはバラバラになってしまっていたため研究は難航しました。1970年代初頭、20年以上にわたってこの機械の研究を行ってきた科学史家のデレク・デ・ソーラ・プライス氏が、ギリシャの放射線科医と協力して初めてのX線による検査を実施。この検査により、機械内部に30個の異なる歯車を内包していることが確認され、機械が何のために作られたのかについての理解が一層深められました。

2022年01月06日

