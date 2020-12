「新型コロナウイルスの変異種」がイギリスで流行の兆し、新たな変異種について専門家が解説

・関連記事

新型コロナウイルスの突然変異種がミンクからヒトに感染、ミンク1700万匹が殺処分へ - GIGAZINE



感染力が10倍高い新型コロナウイルスの変異体が感染者から検出される - GIGAZINE



突然変異で生まれた「感染力が強い新型コロナウイルス」が世界で大流行しているという研究結果 - GIGAZINE



「新型コロナワクチン接種後もマスクは必要?」など5つのよくある質問に医師が回答 - GIGAZINE



有望な新型コロナワクチンの試験結果について掘り下げる6つの質問とは? - GIGAZINE



2020年12月21日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.