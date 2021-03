新型コロナウイルスの変異株にワクチンは有効なのか？

病原体などの働きを抑制する 中和抗体 は、ウイルスに感染、あるいはワクチンを接種した後急速に体内で出現し、その後数カ月間体内に存在し続けます。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) を引き起こす 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) にはさまざまな変異株が確認されていますが、ある変異株に有効な抗体が他の変異株にも有効なのかという研究が行われています。 Neutralizing Antibodies Against SARS-CoV-2 Variants After Infection and Vaccination | Infectious Diseases | JAMA | JAMA Network https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777898 人間はウイルスに感染、あるいはワクチンを接種した際、体内に入ったタンパク質などの 抗原 に対し、それを排除する役割を担う 抗体 を生成します。抗原の部位・領域ごとに生成される抗体のうち、抗原が細胞に対して及ぼす生物学的な影響を中和して、細胞を防御する働きを持つものを中和抗体と呼びます。 エモリー大学 のVenkata Viswanadh Edara氏らは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のある変異株に対する中和抗体が、別の変異株に対してどのように働くのかという調査を行いました。 Edara氏らは「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の症状の発症から5~19日後の感染者グループ」から20人分、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の症状の発症から32~94日後で、症状が回復しつつある感染者グループ」から20人分、「 第一相臨床試験 を終えた モデルナ のワクチン『 mRNA-1273 』の2回目の投与から14日後の患者グループ」から14人分の血液サンプルを入手しました。

2021年03月22日

