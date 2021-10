Xbox Series X型の冷蔵庫の予約が開始、価格は約1万円

Xbox Series X mini fridge preorders begin on October 19th for $99.99 - The Verge https://www.theverge.com/2021/10/15/22727969/xbox-series-x-mini-fridge-price-release-date Xbox Mini Fridge誕生のきっかけは、Microsoftが「Xbox Series Xのデザインがまるで冷蔵庫みたいだ」というネットの声に応える形で、Xbox Series X型冷蔵庫を本当に作ってしまったことでした。 「Xbox Series Xは冷蔵庫みたい」というネットの声に応える形で「Xbox Series X冷蔵庫」が公式から登場してしまう - GIGAZINE

・関連記事

4K HDR映像を120Hz出力可能な次世代ゲーム機「Xbox Series X」プレイレビュー、高い静音性とシンプルで軽やかなUIが魅力 - GIGAZINE



Xbox series Xの供給不足は少なくとも2021年6月まで続くとの指摘 - GIGAZINE



初代Xboxは「土壇場でCPUがAMD製からIntel製に変更された」と開発者が明かす - GIGAZINE



「Xbox Cloud Gaming」が機器更新で性能向上、ローディングとフレームレートが改善 - GIGAZINE



Microsoftが「Xbox Live」の名前を「Xbox network」に変更 - GIGAZINE



Xbox公式がベセスダのタイトルは将来的に「Xbox Game Pass独占タイトルになる」と言及 - GIGAZINE



2021年10月18日 10時40分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.