2020年06月16日 13時05分 サイエンス

新型コロナウイルス感染症は脳や神経系全体に影響を与えるとの主張



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、発熱やのどの痛み、せきなどが主な症状だとされているほか、過去の研究により肺などの呼吸器に深刻なダメージを与えることが報告されています。そんな中、さらに「COVID-19により脳を含む神経系全体が影響を受ける」との研究結果が発表されました。



これまでも、入院中のCOVID-19患者が「幻覚や錯覚に見舞われる」という事例が報告されていることから、「COVID-19が脳に影響を与えている」ことが示唆されていました。



そこで、アメリカ・イリノイ州にあるラッシュ大学の神経免疫学者であるIgor Koralnik氏らの研究グループは、ノースウェスタンメモリアル病院に入院していたことがある患者で観察された神経症の種類や頻度を調べました。



その結果、COVID-19は複数の経路により「脳、脊髄、臓器、筋肉」など神経系全体に影響を及ぼすことが判明しました。まず、COVID-19が臓器の機能に影響を与えると、脳が酸素不足に陥ったり、血液の凝固に伴う脳卒中が引き起こされたりするとのこと。





また、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が直接脳や髄膜に感染するケースも考えられるほか、免疫系の反応が引き起こす炎症により脳や神経がダメージを受ける可能性が高いことも分かりました。



COVID-19に伴う免疫反応が人体に被害を与えるメカニズムについては、以下の記事を読むとよく分かります。



Koralnik氏はCOVID-19が神経系に影響を与えることについて「COVID-19はせきなどの呼吸器系の問題や発熱を引き起こす前に、神経症状を示す可能性があるため、医療関係者と市民の双方がこのことを認識することが重要です」「このことについての理解は適切な治療や臨床管理につながります」と話しました。



また、ミネソタ大学医学部の呼吸器内科医で、集中治療医でもあるCraig Weinert氏は、COVID-19の重症化により集中治療室に入った人が経験する集中治療後症候群(PICS)の影響も指摘しています。



PICSとは、集中治療室に入った患者が鎮静剤を使用されたり、昼とも夜とも分からない見慣れない環境にいることを余儀なくされたりすることによって生じる認知的・心理的な合併症のことです。





Weinert氏によると、PICSは外傷後ストレス障害(PTSD)と異なり、長期的なうつ病や不安障害には発展しないことが多いものの、数カ月から数年にわたり集中治療室から出た元患者やその家族を苦しめるケースもあるとのこと。



特に、COVID-19により集中治療室に入った患者は、酸素呼吸器につながれたり、大量の鎮静剤が投与されたりすることがあるため、PICSが悪化するおそれがあります。さらに、感染のおそれなどから家族と物理的に隔離されることも、患者のストレスに拍車をかけます。



Weinert氏は「これは前例のないことです。この重篤な病気を経験し、治療を受けている間、家族が患者の周りにいることができないわけですから」と話しました。