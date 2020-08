2020年08月24日 10時50分 メモ

新型コロナウイルス感染症から回復した人の「血」を用いた治療がアメリカで承認される



2020年8月23日にアメリカ食品医薬品局(FDA)が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復した人の血漿(けっしょう)を用いた治療法を許可したことを発表しました。



FDA Issues Emergency Use Authorization for Convalescent Plasma as Potential Promising COVID–19 Treatment, Another Achievement in Administration’s Fight Against Pandemic | FDA

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-convalescent-plasma-potential-promising-covid-19-treatment



US Grants Emergency Use Authorization for Blood Plasma as COVID-19 Treatment | Voice of America - English

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/us-grants-emergency-use-authorization-blood-plasma-covid-19-treatment



FDA authorizes convalescent plasma to treat COVID-19 - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/23/21347251/covid-19-plasma-treatment-antibodies-fda-authorization-trump



血漿とは、血液の55%を占める液体成分のことです。COVID-19から回復した人の血漿(回復期血漿)には、COVID-19の治療に役立つ抗体が豊富に含まれていることから、アメリカでは4月上旬から回復期血漿を用いた「血漿療法」の臨床試験が行われていました。



「新型コロナウイルス感染症から回復した人の血液」を使った治療法の臨床試験がニューヨークで実施予定 - GIGAZINEg





FDAは8月23日に、これまでの臨床試験の経過などを受けて、緊急使用許可(EUA)の枠組みでCOVID-19の血漿療法の使用を許可したと発表しました。



FDAは発表声明の中で「我々は、回復期血漿を用いたCOVID-19の治療が、COVID-19で入院している一部患者の重症度の軽減や、治療を要する期間の短縮に有効と認めることが妥当であると判断しました。これに加えて、COVID-19の血漿療法の既知または潜在的なメリットが、リスクを上回るものであり、利用可能な代替療法は存在しないと判断しました」と述べました。





トランプ大統領は、同日にホワイトハウスで開いた記者会見で「私は本日、中国のウイルスとの戦いにおいて数え切れないほどの命を救うであろう、真に歴史的な発表を行えることを喜ばしく思います。この発表により、血漿療法へのアクセスは劇的に増加するでしょう」と述べました。



また、会見に同席したアレックス・アザー保健福祉長官は、80歳未満で人工呼吸機を使用していないCOVID-19患者の死亡率が、血漿療法により1カ月で35%減少したことを報告。トランプ大統領に続いて発言したアザー氏は、「私たちは、死亡率を35%も減らせるような薬の開発を夢に見ていました。この薬が治療に使えることは、大きな進歩です」と述べました。



血漿療法の許可が発表されたのは、22日にトランプ大統領がFDAや製薬会社に対して「彼らは明らかに答えを出すことを(アメリカ大統領選挙が実施される)11月3日以降まで引き延ばそうとしています。迅速さを念頭に置いて、命を救うことに集中しなければなりません」と非難した翌日のことでした。また、トランプ大統領は8月19日の記者会見でも「FDAは政治的な動機のために血漿療法の許可を遅らせています」と発言しています。



The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020



保健福祉省はCOVID-19から回復した人に対し、血漿の寄付を呼びかけています。