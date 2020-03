搾りたてレモンのみずみずしさを再現した無糖の「サントリー天然水 Clearレモン」試飲レビュー

・関連記事

牛乳に対するイメージが徹底的に破壊されること間違いなしな「特別牛乳」を飲んできた - GIGAZINE



水だしコーヒーを抽出速度&濃さを自分好みにして作れる「Wiswell Water Dripper」レビュー - GIGAZINE



ボトルをねじって紅茶と茶葉とを分離させ自分好みの濃さをキープ、保温もできるタンブラー「ツイスティー」レビュー - GIGAZINE



普通の水筒よりも80%軽量・省スペース・カバンに入れたまま飲むことも可能な「プラティパス」をチューチューしてみました - GIGAZINE



A4・A5・レターサイズでカバンにピッタリ収まるブック型水筒「memobottle」を使ってみた - GIGAZINE

2020年03月25日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.