2025年06月02日 10時45分 ネットサービス

TikTokで人気のメンタルヘルス動画トップ100のうち52件に誤情報あり



イギリス大手紙The Guardianの調べで、メンタルヘルスについて話すTikTokの人気の動画のうち半分以上に誤情報が含まれていることが明らかになりました。「あえて日焼けをしてニキビを治す」「口をふさいで寝ると肌つやが良くなる」など、TikTokにはエビデンスのない俗説であふれかえっていることがかねてから指摘されています。



More than half of top 100 mental health TikToks contain misinformation, study finds | Mental health | The Guardian

https://www.theguardian.com/society/2025/may/31/more-than-half-of-top-100-mental-health-tiktoks-contain-misinformation-study-finds





The Guardianは、TikTokに「#mentalhealthtips」というハッシュタグ付きで投稿された上位100件の動画を取り上げ、心理学者や精神科医と共有し、投稿に誤った情報が含まれているかどうかの見解を求めました。



その結果、トラウマ、不安、うつ病、重度の精神疾患への対処に関して語る100件の動画のうち52本に誤った情報が含まれており、他の多くの動画は漠然としているか、役に立たないものであることがわかったそうです。



例えば、個人的な精神疾患の話を一般的な話として伝えたり、とりとめもない日常生活で抱く感情を精神疾患の予兆だと断言してみたり、あるいは「シャワー中にオレンジを食べると不安が軽減される」などの怪しげな話を語ってみたりといった具合です。





キングス・カレッジ・ロンドンの神経精神科医であり、心理医学の研究者でもあるデイビッド・オカイ氏は、「不安と精神障害を同じように使うなど、用語を誤って使用している投稿があります。多くの動画は個人的な経験や逸話に基づいた一般的なアドバイスを提供していて、そうした情報が皆に当てはまるとは限りません。短く、注目を集めるような話が、正確な情報を覆い隠してしまうことがSNSにはよくあります」と述べました。



心理学者アンバー・ジョンストン氏は、「ほとんどの動画には真実の『かけら』が含まれていますが、PTSDやトラウマ症状の複雑さを最小限しか語らず過度に一般化する傾向にあり、どの動画もTikTok基準の30秒で簡単に説明しています。PTSDやトラウマ症状は非常に個人的な体験であり、『皆同じような経験をしている』という説明は間違いです。TikTokで流れる情報が精神状態を治すどころか逆に悪化させる可能性すらあります」とコメントしています。





なお、日本ではNHKが独自調査を実施しており、「クエン酸重曹水を飲むと、がんと戦う細胞ができる」といった誤情報が確認されています。



TikTokによれば、医療サポートを求めることを思いとどまらせたり、危険な治療法を宣伝したりする動画は削除されるとのことで、イギリスでは不安障害や自閉症、PTSDなど、メンタルヘルスに関連する用語を検索すると政府機関の国民保健サービスの情報が表示されるようになっています。



イギリス自由民主党のビクトリア・コリンズ議員は、この調査結果は「不愉快」であり、政府に対し「有害な誤報」から人々の安全を守るために行動するよう求めたと、The Guardianは伝えました。