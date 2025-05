2025年05月29日 12時56分 ハードウェア

ついにiPad修理用の純正パーツやマニュアルをAppleが提供開始、ただし日本は対象外で純正部品を購入できず



Appleは自社製デバイスの修理マニュアルや修理パーツなどを販売するプログラム「Self Service Repair(セルフサービス修理)」を2022年に開始しており、対象デバイスを順次拡大しています。新たに、セルフサービス修理でiPadの修理マニュアルや修理パーツの取り扱いを開始することが2025年5月28日(水)に発表されました。



Apple launches Self Service Repair for iPad, expands repair programs - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2025/05/apple-launches-self-service-repair-for-ipad-expands-repair-programs/



セルフサービス修理の公式ページでは以下のようにAppleの純正パーツが販売されています。





また、ドライバーなどの修理用工具も販売されているほか、修理マニュアルも提供されており、セルフサービス修理が展開されている国ではユーザーが自分でApple製デバイスを修理することができます。





セルフサービス修理の対象デバイスは2022年のプログラム開始以降拡大し続けており、すでにiPhoneやMacなどの修理が可能でした。新たに、AppleはiPadシリーズもセルフサービス修理の対象デバイスに加えることを発表しました。



iPadシリーズのうち、無印のiPadは2025年3月に登場したA16チップを搭載したモデルのみが対象です。





iPad miniは2024年10月に発売したA17 Proチップ搭載モデルが対象。





iPad Airは2024年5月に登場した「M2チップを搭載した11インチモデル」と「M2チップを搭載した13インチモデル」に加えて、2025年3月に登場した「M3チップを搭載した11インチモデル」と「M3チップを搭載した13インチモデル」も対象です。





iPad Proは2024年5月に登場した「M4チップを搭載した11インチモデル」と「M4チップを搭載した13インチモデル」が対象です。





セルフサービス修理はアメリカやヨーロッパなど33カ国で展開されていますが、記事作成時点では日本は対象国に含まれていません。2025年夏にはカナダが対象国に追加される予定なので、日本もいずれ対象国に追加される可能性はあります。