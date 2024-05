OpenAIの内紛でサム・アルトマンCEOが突然解任された理由の一端が元取締役の口から語られる

チャットAI「ChatGPT」や画像生成AI「DALL・E」などの開発で知られるOpenAIは、2023年11月17日にサム・アルトマンCEOの退任と退社を発表しました。その後、アルトマン氏は2023年11月30日に OpenAIのCEOに復帰 しています。アルトマンCEOが突然の退任に追い込まれることになった要因について、OpenAIの元取締役であるヘレン・トナー氏が語っています。 Ex-OpenAI Director Says Board Learned of ChatGPT Launch on Twitter - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-28/ex-openai-director-says-board-learned-of-chatgpt-launch-on-twitter

