2026年05月21日 18時27分 ヘッドライン

2026年5月21日のヘッドラインニュース



総合家庭用品メーカーのタイガー魔法瓶が、土鍋炊飯器20周年記念モデルとなるフラッグシップモデル「土鍋ご泡火(ほうび)炊き JRT-A100」を2026年6月21日に発売すると発表しました。



伝統を超え、進化する。土鍋炊飯器20周年記念モデル「土鍋ご泡火炊き JRT-A100」2026年6月21日発売 - タイガー魔法瓶

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/newsroom/press-release/pr_260521_01/



タイガー魔法瓶は三重県四日市市の伝統工芸品である四日市萬古焼を採用した土鍋を導入し、業界初の土鍋炊飯器を2006年に発売しています。今回発表された「土鍋ご泡火(ほうび)炊き JRT-A100」は土鍋の厚みを精密に変化させて理想の対流を生む「旨み対流形状」、300℃WレイヤーIH構造で大火力を操るセンサースポット、熱のうねりを再現する波紋形状が特徴だとのこと。





また、国内外から集めた計測データをもとに、79銘柄＆6産地の産地炊きで85種の炊き分けが可能。さらに専用の中蓋を使った「一合料亭炊き」や、おにぎりに適した炊き分けなど多種多様な炊き方がプログラミングされているのも特徴です。



「土鍋ご泡火(ほうび)炊き JRT-A100」は最大炊飯容量は5.5合、色は墨黒と月白の2種類で、希望小売価格はオープン価格となっています。





ちなみに過去の同年同月にはこんな記事が掲載されていました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



Fantiaの新修正政策 pic.twitter.com/9o1N2YQMEv — すわな (@swallownavy) 2026年5月19日





「このゲームでは犬や猫をパーティに入れることができます」

「へえ」

「犬や猫にはヒットポイントが設定されていません」

「そうなんだ」

「犬種族には代わりにイッヌポイントがあり、猫にはネッコポイントがあります」

「……あっ、『ヒットポイント』ってそういう」 — 大西科学 (@onisci) 2026年5月20日









前に座ってたホークスファンの人最初静かだったのがお酒だいぶ飲んで声デカくなってたんだけど、デカい声で遼人のファインプレーも「素晴らしい！！」って褒めて寺西も「圧巻だ！！」って褒めてて、酔って気が大きくなってやる行動が「敵も味方もデカい声で褒める」なの人間性良過ぎて神だった — たまむし (@xx_xx_i_i) 2026年5月19日





幼少期のクセから、

胸ポケットに入りたがっていた

タヌキのつくし。



大きなポケットを用意したら、



ついに、

サイズ問題が解決しました。 pic.twitter.com/BLeMYfRsJ2 — SCIENCE FACTORY ltd. (@1996SF) 2026年5月20日





まって両サイドのうちの犬 https://t.co/XIQIeVdlm1 — みのかさ (@inekaratukutta) 2026年5月18日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

小学生の「222円」に研究者は言葉を失った…パンデミックに阻まれた“猫の腎臓病薬”を救った「1万人の猫好き」の執念 | 文春オンライン



【年内には実用化へ？「死因1位」猫の腎臓病治療薬の全容】「AIM」とは何か｜猫にはなぜ腎臓病が多い？｜副作用・値段は？｜愛猫家からの寄付が会社設立の契機に｜小澤征爾からの一言で「医師の道に」【宮﨑徹】 - YouTube





共同発表：水は撥水面上をすべらないことを実証～流体の「すべり」現象を正確に捉える新規計測法～



共同発表：相分離を介した転写因子ハブ形成を制御する「分子スイッチ」の機構を解明～構造揺らぎが転写因子の分子集合を制御する～



金星大気客観解析データセット「ALERA-V」を一般公開 | 理化学研究所



新着情報: AIを使った原子核のモデリング～未知の原子核の形を予言～（理学研究院 准教授 野村昂亮）



アナログインメモリ計算回路のチュートリアル：計算原理、非理想性、ハードウェア考慮学習の体系化 - 名古屋大学研究成果情報



【研究成果】原子力・放射線事故発生時にスマホを使って現場で放射線測定が可能に 安価で持ち運べる線量測定システムを開発 | 広島大学



【動画】いるはずのない南極海でサメが見つかる、謎深まる | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



「ゴーストシャーク」に「デスボール」、風変わりな未知の海洋生物1100種超を発見 - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）





女性皇族が周囲に語った思い 皇族数の確保めぐり、当事者の意向は：朝日新聞



トランプ氏の税務調査を禁止 内国歳入庁との和解内容に追加 - 日本経済新聞



中国が露部隊200人を極秘訓練か 25年後半…終了後、ウクライナ戦線へ ロイター報道 - 産経ニュース



フクダ電子会長の社費不正流用1・5億円 私用車28台を駐車…米株主「もっと多い」 - 産経ニュース



「人々はもうプーチンを恐れていない」...ロシア市民がついに“不満”を口にし始めた | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト



ニューヨークの繁華街で女性がマンホールに落ちて死亡 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）











承久年間以前の武士の食卓 pic.twitter.com/J5Tfu53Vb6 — 音食紀行 (@onshokukiko) 2026年5月20日



「肉を食べない時代」は来るのか？ モスバーガー「動物性食材不使用」バーガーの狙いと今後の展望は #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

Job総研『2026年 SNS利用の実態調査』を実施しました - Job総研プラス



Gemini CLI DevOps 拡張機能を使用して、わずか数分でコードをリリース | Google Cloud 公式ブログ



野良スキルは使うな、盗め──Claude Codeスキルの安全な作り方



ログ理解が変わると、開発の質が変わる | ドクセル



Google Search’s I/O 2026 updates: AI agents and more



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

海外限定の超鬼畜理不尽ゲー！でも世界観がすごい？！【Cool World／スーパーファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





2キャラを同時に操作する超鬼畜なソニック外伝作品【ナックルズ カオティクス／メガドライブ スーパー32X】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画























#重音テト

🍮 pic.twitter.com/kv4n7hEDei — Yain | 코미버스 O02 (@yainsida) 2026年5月20日





ポーズわからんときいつもこう pic.twitter.com/uf52GmvG5Y — oldweek (@OldWeek) 2026年5月20日







【2026年6月26日発売】サーカディア - ArclightGames Official



2025年ドイツ年間ゲーム大賞受賞作『Bomb Busters』を手掛けた林尚志氏による、新たなカードゲームの登場です！



訃報｜賢プロダクション [Kenproduction] 声優事務所・タレント事務所・声優プロダクション

弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)

が5月14日 永眠いたしました。

生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。

尚、葬儀に関しましては、

ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。

何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。





『Apex Legends』レヴナントの日本語版声優を務めていただいた、藤原貴弘さんが逝去されました。



藤原さんには、レヴナントに深みと魂を与えていただき、多くのファンに愛されるレジェンドとしてその存在を築いてくださいました。



心より感謝申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。 — 【公式】Apex Legends コミュニティ (@ApexCommunityJP) 2026年5月21日





【訃報】

SNKタイトルにご出演いただいた声優・藤原貴弘さんが逝去されました。



突然の訃報に接し、弊社一同深い悲しみに包まれております。

藤原さんに演じていただいた「大門五郎（KOF XIV 他）」は、多くのファンの皆さまに愛される存在でした。… pic.twitter.com/AaCWCxoYI9 — SNK JAPAN (@SNKPofficial_jp) 2026年5月21日





水曜日のダウンタウン見てくれた方ありがとうございました！

散々な結果でしたが、めちゃくちゃ楽しかったです！

絶対もう一回呼んでください！

リベンジしたい！ — 森田まさのり (@HITMANmorita) 2026年5月20日





電話越し似顔絵だと

私はポンコツだということが

全国にバレてしまった



でも水ダウに出演できたのは

一生の思い出！！！



ありがとうございます#水曜日のダウンタウン #電話越し似顔絵選手権 pic.twitter.com/K2sglc9mn7 — ちたまロケッツ (@CHITAMA_ROCKETS) 2026年5月20日





PC-98みたいなゲームを作ってます！年内に発売予定です！ pic.twitter.com/btEv3Xerrj — ちぷしし / Chipushishi (@chipushishi) 2026年5月20日



TV アニメ『盗掘王』アイリーン・ホルトンキャラクター PV【2026年7月よりフジテレビ、関西テレビほかにて放送開始！】 - YouTube





『魔女の宅急便』IMAX期間限定上映＜6月19日(金)より＞ - YouTube





『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』DLC「Japanese Prototypes Pack」トレーラー - YouTube





『Atomic Owl』 トレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





『コーヒートーク トーキョー』- ローンチトレーラー - YouTube





『GUREI（愚霊）』 | アナウンス & リリース日発表トレーラー - YouTube





ヨッシーとフカシギの図鑑 オープニングムービー - YouTube





『Outbound（アウトバウンド）』開発日誌#2 いざ大自然へ：一人でも皆でも - YouTube





『クリスタル・オブ・アトラン』：新たな職業「鬼刃」予告編 - YouTube





『クリスタル・オブ・アトラン』 X NieR:Automata コラボ開催予告編 | PS5® Games - YouTube





『Marathon』「トリアージ」シネマティックトレーラー - YouTube





中高年層で異様に「異世界モノ」観られる現象をTVデータが証明…傾向と要因を分析【26春アニメ】 | オタク総研



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）





【ＡＥＷ】ＷＷＥ殿堂者ミック・フォーリーが新加入！オカダｖｓ竹下ＰＰＶの事前番組に初登場 | 東スポWEB



【堤幸彦監督最新作】この葬式、何かがおかしい――。／映画『hinata』予告編 - YouTube





Masters of The Universe – Official Final Trailer - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

イタリア産レモンの爽やかな酸味と、はちみつの甘さ｜赤城乳業株式会社



新商品「セブンティーンアイス ホワイトサワー®＜ぷにぷにゼリー＞」５月25日（月）より発売 高校生と共創した「友達と一緒に食べたいアイス」 | 【公式】江崎グリコ(Glico)



福福彩菜 海鮮味春雨 2026年6月15日 新発売 | エースコック株式会社



濃い！濃い！ご当地 濃厚タンメン 2026年6月15日 新発売 | エースコック株式会社



「三方原男しゃくポテトチップス うすしお味 / のり塩」(5月21日より販売開始) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を、5月25日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト

