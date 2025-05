民主主義は数学的に不可能なのか？

・関連記事

複数の公正さの基準を常に同時に満たす選挙制度は設計できないとする「アローの不可能性定理」とは? - GIGAZINE



「多数決」以上に民意を反映できる選挙方法とはどのようなものなのか? - GIGAZINE



たった1人の候補者ではなく最大5名までを「順位付け」して投票する新投票方式がスタート、何が狙いなのか? - GIGAZINE



通信の遅延に基づいて選挙のオンライン投票者の所在地を推測する仕組みとは? - GIGAZINE



パキスタン政府が選挙の投票日当日にインターネットを遮断 - GIGAZINE

2025年05月21日 08時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Is democracy mathematically impossible?….