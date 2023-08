2023年08月30日 10時25分 モバイル

AppleがiPhone 15発表イベントを9月13日に開催すると発表



Appleが日本時間の2023年9月13日2時に開催される新製品発表イベントの招待状をメディア関係者に送付していることが明らかになりました。すでにAppleの公式サイト上には新製品発表イベントの配信ページも作成されており、このイベントではiPhone 15や新型Apple Watchが発表されると目されています。



Wonder awaits. September 12. #AppleEvent pic.twitter.com/48gRXu3Ux4 — Greg Joswiak (@gregjoz)



Appleがメディア関係者に送った招待状によると、新製品発表イベントは現地時間の2023年9月12日10時(日本時間の2023年9月13日2時)に開催される予定です。公式サイト上ではAppleのロゴと「Apple Event」という文字が並んでいるだけですが、メディア関係者に送付された招待状には「Wonderlust」と書かれています。





9月の新製品発表イベントで登場すると予想されているのが、毎年9月に発表される新型iPhoneです。2023年にリリースされる予定のiPhone 15およびiPhone 15 Plusは、2022年モデルのiPhone 14とよく似ていると予想されていますが、ディスプレイ上部のノッチはiPhone 14 Proで初めて登場したDynamic Islandに置き換えられると予測されています。



他にも、iPhone 15シリーズ全体で充電/同期用のLightningポートがUSB-Cポートに切り替わるとウワサされています。



そしてハイエンドモデルのiPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxでは、筐体がApple Watch Ultraのようにチタンフレームになり、より薄いベゼル、メインカメラのアップデートなどが期待されています。ただし、これらのアップデートにより、Proモデルは多少の値上げが実施される可能性があると海外メディアのThe Vergeは指摘しました。



この他、イベントではApple Watch Ultraの新モデルと、ケースサイズが41mmと45mmのApple Watch Series 9が登場すると予想されています。なお、Apple Watch Series 9についてはプロセッサが大幅に進化する可能性が報じられていました。



