2022年08月25日 10時32分

Appleの新型iPhone発表イベントは9月8日2時に開催決定、iPhone 14やApple Watch Proなどが発表か



Appleが新型の「iPhone 14」を発表すると目される新製品発表イベントの開催日時が、太平洋標準時2022年9月7日10時(日本時間の9月8日2時)からに決まりました。この新製品発表イベントでは、新型iPhoneのほか、Apple Watch Series 8やApple Watch Proの発表が期待されています。



Appleが9月8日に開催するiPhone 14発表イベントは、新型コロナウイルスのパンデミック以降初めてとなる対面式のイベントとなるようで、開催場所はApple本社であるApple Park内のSteve Jobs Theaterとなる模様。ただし、すべての発表が対面式で行われるというわけではなく、イベントの一部は事前に録画された動画が再生されることとなるそうです。イベントにはティム・クックCEOのほか、同社のマーケティング担当シニアヴァイスプレジデントを務めるGreg Joswiak氏や、ソフトウェアエンジニアリング担当シニアヴァイスプレジデントのクレイグ・フェデリギ氏などが登壇予定です。



イベントの開催日時については、Joswiak氏がTwitter上でアナウンスしています。



今回のイベントで発表されるものとして最も注目されているのは、iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxという4つのモデルが登場すると目されている新しいiPhone 14シリーズです。2022年に発表されるiPhone 14シリーズでは、「小型のminiモデルが廃止され、6.7インチのMaxがProモデル以外にも追加される」と予想されています。これが実現すれば、大型ディスプレイを搭載した6.7インチのiPhoneが、1000ドル(約13万7000円)未満で購入可能となります。





また、iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxでは大胆なデザイン変更も実現するのではと予想されており、ディスプレイ上部のノッチ(切り欠き)はパンチホール型ディスプレイに進化することでなくなるとされています。この他、iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxでは前面カメラとメインカメラの両方がアップグレードされている可能性があります。



他にも、Appleは2022年に新型Apple Watchとして「Apple Watch Series 8」と「Apple Watch Pro」を発表するのではというウワサもあります。このApple Watch Proはエクストリームスポーツ向けのより頑丈なモデルで、筐体は従来の素材よりも耐久性の高いチタン配合のものとなり、ディスプレイサイズも従来より7%大きくなると目されています。



この他、AppleはM2チップ搭載の新型Macのリリースがウワサされていますが、これらが新型iPhone発表イベントの中で発表されるのか、それとも別の発表イベントの中で発表されることとなるのかは不明です。ただし、Apple関連メディアの9to5Macは「Appleは10月に別のイベントを開催予定」と報じています。



なお、新型iPhone発表イベントの中でAppleは iOS 16watchOS 9、tvOS 16などのリリース日を発表することも期待されています。なお、iPadOS 16とmacOS Venturaのリリースは、2022年10月までずれ込むこととなりそうです。