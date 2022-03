Appleが3月9日に発表イベントを開催することが明らかに、5G対応の第3世代iPhone SEなど発表が予想されるものは？

Appleが現地時間の2022年3月8日10時(日本時間の3月9日3時)から発表イベントを開催予定であることが、メディア関係者に向けて送付している招待状から明らかになりました。発表イベント関連の報道では、第3世代iPhone SEや新しいiPad Air、 Apple Silicon 搭載Macなどの登場が予想されています。 Apple announces March 8 event for new iPhone, iPad Air - 9to5Mac https://9to5mac.com/2022/03/02/apple-march-8-event-now-official/ Appleが3月に新製品発表イベントを開催すると最初に報じたのは Bloomberg でした。ウワサされ続けてきた発表イベントを、Appleはついに公式に発表したということになるわけですが、記事作成時点では開催日時が日本時間の2022年3月9日3時であること、発表会は新型コロナウイルスのパンデミックのため完全オンラインで開催されること、発表イベントはAppleのウェブサイト、YouTubeチャンネル、iPhone・iPad・Mac・Apple TV向けのApple TVアプリで直接ライブストリーミングされるということ以外は明らかになっていません。 Appleが3月に配信する発表イベントでは、主に3つの新しいハードウェアが発表されるのではないかとウワサされています。 まずひとつ目は第3世代iPhone SE。これは 第2世代iPhone SE と同じデザインになり、内部には最新のA15 Bionicチップが搭載され、5G接続がサポートされることになると予想されています。第3世代iPhone SEについて、9to5Macは「低価格のiPhone SEは最もエキサイティングな新製品の発表というわけではありませんが、アナリストはAndroidからの乗り換えユーザーにとっては魅力的な製品になる可能性がある」と指摘しています。

2022年03月03日 10時03分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

