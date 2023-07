間もなくリリースされる「Thunderbird 115」の新UI「Supernova」をMozillaが先行公開

Mozillaが開発するウェブブラウザ・Firefox 115のリリースに合わせて、メールソフト「 Thunderbird 115 」が2023年7月11日(太平洋標準時)に公開されます。Thunderbird 115は新しいUI「 Supernova 」を採用しているのが特徴で、リリースに先んじて、どのようにUIが刷新されたのかをMozillaが一部公開しています。 What’s New in Thunderbird 115 — Thunderbird https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/115.0/whatsnew/ Supernovaでどれだけユーザーインターフェースが変わったのかは、以下の画像を見るとわかります。左が記事作成時点で最新バージョンとなるThunderbird v102で、右がSupernovaを採用するThunderbird 115です。中央にあるスライドバーを左右に動かすことで、見比べることが可能です。

2023年07月11日 12時51分00秒 in ソフトウェア, デザイン, Posted by log1i_yk

