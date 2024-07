通知機能改善やフォルダ複数選択機能の追加を含む「Thunderbird 128 Nebula」がリリース

Thunderbirdのバージョン128(コードネーム:Nebula)が2024年7月12日にリリースされました。Thunderbird 128には「カードビューの外観変更」「フォルダの複数選択に対応」「Windowsネイティブの通知機能に対応」など数多くの変更が含まれています。 Welcome to Thunderbird 128 "Nebula" https://blog.thunderbird.net/2024/07/welcome-to-thunderbird-128-nebula/ サンダーバード128号 "ネビュラ "へようこそ https://blog.thunderbird.net/ja/2024/07/サンダーバード128号-ネビュラ-へようこそ/ ◆カードビューの外観変更 Thunderbirdは2023年7月リリースのThunderbird 115から 新たなUIを採用 しています。Thunderbird 128では、Thunderbird 115の目玉機能だった「カードビュー」の外観が調整されました。具体的には、メールのツリー構造が一目で分かるようになったほか、メールの内容に応じてカードの高さが自動調整されるようになっています。

・関連記事

多機能メーラー「Thunderbird」がUIを刷新して現代的操作感にアップデートされたので各種UIや使い方をチェックしてみた - GIGAZINE



Thunderbirdの新ロゴが発表、合わせてiOS版アプリの開発も発表される - GIGAZINE



メールソフト「Thunderbird」の知られざる歴史をプロジェクトマネージャーが明かす - GIGAZINE



「Android版Thunderbird」にリブランド予定のメールアプリ「K-9 Mail」がセキュリティ監査を完了 - GIGAZINE



2024年07月16日 11時52分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.