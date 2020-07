「Thunderbird 78」がリリース、デザインが一新＆アドオン機能が統合されるなど大幅アップデート

MozillaがWindows・Mac・Linux向けの「 Thunderbird 78.0 」を公開しました。2019年8月以来のメジャーアップデートとなっており、受信トレイにUIの改善があるほか、いくつかのアドオン機能が統合されています。 What’s New in Thunderbird 78 | The Thunderbird Blog https://blog.thunderbird.net/2020/07/whats-new-in-thunderbird-78/ Thunderbird — Release Notes (78.0) — Thunderbird https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/78.0/releasenotes/ Thunderbird 78.0のダウンロードは以下から可能です。既にThunderbirdを使用しているユーザーは自動的にアップデートが行われるとのこと。 Thunderbird — メールを簡単に。 — Thunderbird https://www.thunderbird.net/ja/

