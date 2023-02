メールソフト「Thunderbird」の新UIの一部が公開される

オープンソースで開発されているメールソフト「 Thunderbird 」は、2023年7月にUIの刷新を含むSupernovaアップデートの実施を予定しています。既に カレンダー機能に採用される新UIが公開 されていたのですが、新たに「フォルダーペイン」の新UIが公開されました。 Thunderbird 115 Supernova Preview: The New Folder Pane https://blog.thunderbird.net/2023/02/thunderbird-115-supernova-preview-the-new-folder-pane/ Thunderbirdの画面左側にはメールの受信箱や購読中のRSSフィードなどのフォルダがズラリと並ぶ「フォルダーペイン」が配置されています。Supernovaアップデートが適用されるThunderbird 115ではフォルダーペインの見た目がガラリと変わり、各フォルダがズラズラ表示されるのではなく、「受信箱」「送信済」「下描き」などに分類された状態で表示されるようになります。

2023年02月15日 12時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

