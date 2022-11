Thunderbirdがカレンダーのデザインを刷新する最新アップデート「Supernova」を発表

Mozillaが開発しているメールソフトのThunderbirdが、さまざまな新機能を盛り込んだThunderbirdのアップデートである「Supernova」を2023年にリリースすることを発表しました。Supernovaの目玉はカレンダーのUIの刷新とのことで、発表と同時に新たなカレンダーの見た目のモックアップも公開されています。 Thunderbird Supernova Preview: The New Calendar Design https://blog.thunderbird.net/2022/11/thunderbird-supernova-preview-the-new-calendar-design/ これが、「Supernova」で刷新されるThunderbirdのカレンダーです。なお、このスクリーンショットは開発中の画面なので、フォントサイズが一定ではないことなど実際のものとは見た目が異なる部分がある点に留意して欲しいとのこと。また、この画面は「ライトモード」のものですが、「ダークモード」や「ハイコントラストモード」のデザインも近日中に公開予定です。

2022年11月10日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

