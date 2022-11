「AppleとAmazonは共謀してiPhoneとiPadの値段を不当につり上げている」と集団訴訟で非難される

アメリカの法律事務所であるHagens Bermanが、AppleとAmazonは共謀してiPhoneやiPadの価格を不当につり上げていると非難し、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起したことを発表しました。 Apple & Amazon Price-Fixing | Hagens Berman https://www.hbsslaw.com/cases/apple-amazon-price-fixing Antitrust Lawsuit Says Apple and Amazon Colluded to Raise iPhone, iPad Prices | Hagens Berman https://www.hbsslaw.com/press/apple-amazon-price-fixing/antitrust-lawsuit-says-apple-and-amazon-colluded-to-raise-iphone-ipad-prices Hagens Bermanは、「AppleとAmazonが、サードパーティー業者を競争上の脅威として排除するか、少なくとも著しく競争力を低下させるための違法な取り決めを2019年に交わしていた」と主張しており、AppleとAmazonが日本の 独占禁止法 に当たる 反トラスト法 に違反し、消費者に損害を与えているとしています。 訴訟によれば、AppleとAmazonの違法な取り決めによって、AmazonマーケットプレイスでApple製品を取り扱うサードパーティー業者はおよそ600社からわずか7社にまで減少し、98%以上の損失を生んでいるとのこと。AppleはAmazonマーケットプレイスでAppleの再販製品を販売する業者の数を制限し、その見返りとしてAmazonにiPhoneとiPadの再販製品を相場よりも安価で卸しているとHagens Bermanは主張しています。

2022年11月10日 14時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1i_yk

