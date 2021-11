2021年11月05日 09時00分 ソフトウェア

モバイル版Firefox 94に「タブをトピックごとにまとめる」「放置タブの自動整理」など便利な新機能が登場



Mozillaが2021年11月2日にリリースしたウェブブラウザ「Firefox 94」のモバイル版に、「最後に開いたタブに戻る」「最近保存したブックマークをホームに表示する」「最近の検索で開いたタブをトピックごとにまとめる」など、中断したブラウジングを簡単に再スタートできる機能が登場しました。



Firefox brings you a new homepage making it easier to jump back in to the stuff you care about on your mobile devices

https://blog.mozilla.org/en/mozilla/news/firefox-brings-you-a-new-homepage/



Firefox 94 for iOS and Android adds new features for bookmarks and tabs | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/11/firefox-94-for-ios-and-android-adds-new-features-for-bookmarks-and-tabs/



Mozillaは11月2日のブログ記事で、「本日、AndroidとiOSで新しいFirefoxのホームページを公開します。これは日常生活によって絶えず中断される、外出先でのオンラインインタラクション向けに設計されています」と述べ、モバイル版Firefox 94で追加された新機能について紹介しています。新たな機能により、外出先でのモバイルエクスペリエンスがFirefoxのホーム画面に簡素な形でまとめられ、中途半端なタイミングで中断したブラウジングを高速かつ直感的に再スタートできるとのこと。





Mozillaが発表した新機能は以下の通り。



◆最後に開いたタブに戻る

記事を読んでいる途中で用事が割り込んでくることは珍しくありません。モバイル版Firefox 94では、ホーム画面に「Jump back in」という項目が追加され、最後に開いていたタブに戻るか検索して新しいページを探すかをホーム画面で選択可能になりました。





◆最近保存したブックマークをホーム画面に表示する

ブラウジング中に興味があるウェブサイトを見つけた時、「今は読む時間がないけれど、後で読むためにとりあえずブックマークに追加する」ことはよくあります。これまでは、後で読み返す時にいちいちブックマークやブラウザの履歴からウェブサイトを探していましたが、新たにFirefox 94のホーム画面に「最近保存したブックマーク」が追加され、ホーム画面からすぐにウェブサイトを開けるようになりました。デスクトップ版Firefoxとアカウントを共有しているユーザーでは、デスクトップ版で保存したブックマークもモバイル版Firefoxのホーム画面に追加されるとのことです。



◆最近の検索で開いたタブをトピックごとにまとめる

「旅行の行き先候補」や「新しく買いたいデバイスの評判」など特定のトピックについて深堀りしていると、いつの間にか大量のタブを開いている時があります。無秩序に積み重なったタブから目当てのトピックを探し出すのは面倒ですが、Android版のFirefox 94では開いたタブをトピックごとにグループ化してまとめ、ホーム画面からアクセス可能にする新機能が追加されました。タブのグループ化は14日間にわたり維持され、それ以上の日数が経過するとグループ化は解除される模様。この機能はiOS版には追加されておらず、Android版でのみ利用できるとMozillaは述べています。





◆長期間放置しているタブの自動整理

モバイルブラウザはつい大量のタブを開いたままにしがちであり、気がついたらタブの総数が100個以上になっていることも珍しくありませんが、開いたままの大量のタブを思うと心理的に圧倒されてしまいます。そこでモバイル版Firefox 94では、14日間にわたってアクセスしなかったタブを「非アクティブな状態」に移行し、ブラウザのタブが乱雑になるのを防いでくれるとのこと。



◆Pocketのフィードをカスタマイズする

Mozillaが運営するウェブページ管理ツールのPocketは、デスクトップ版のFirefoxで保存したページをモバイル版Firefoxで閲覧するといった使い方も利用可能です。新たにAndroid版のFirefox 94では、ユーザーから要望があった「Pocketの記事を関心のある分野ごとにカスタマイズする機能」が追加されました。なお、iOS版ユーザーは引き続きPocketを使用可能なものの、記事作成時点ではカスタマイズ機能は利用できないとのことです。