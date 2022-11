海賊版サイトにパブリックDNSリゾルバ「1.1.1.1」から接続できなくするよう裁判所がCloudflareに命令

Cloudflareが展開しているパブリックDNSリゾルバ「 1.1.1.1 」に対して、3つの海賊版サイトへのアクセスをブロックするよう命じる判決をイタリアの裁判所が下しました。Cloudflareは不服を申し立て上訴していましたが、このたび訴えが却下され、判決が確定しました。 Court Orders Cloudflare's DNS Resolver 1.1.1.1 to Block Pirate Sites in Italy * TorrentFreak https://torrentfreak.com/court-orders-cloudflares-dns-resolver-1-1-1-1-to-block-pirate-sites-in-italy-220719/ Court Upholds Piracy Blocking Order Against Cloudflare’s 1.1.1.1 DNS Resolver * TorrentFreak https://torrentfreak.com/court-upholds-piracy-blocking-order-against-cloudflares-1-1-1-1-dns-resolver-221109/

2022年11月10日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

