Steamクライアントが大型アップデート、プレイ中にメモを表示したりコミュニティに相談したりすることが可能に

・関連記事

Steamが同時ゲーム内プレイヤー数1000万人を達成、新型コロナパンデミックから増加傾向 - GIGAZINE



Steamが無料で「有料ゲームを90分間プレイできる体験機能」を開始、まずは「Dead Space」から - GIGAZINE



Steamでゲームを販売する上で重視するべきポイントをまとめたワークシートが公開中、とにかくウィッシュリストに登録されることが大事 - GIGAZINE



Steamは2024年以降Windows 7やWindows 8.1で動作しなくなる - GIGAZINE



Steam Deckに搭載されたAPUのスペックとは? - GIGAZINE





2023年06月16日 13時05分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.