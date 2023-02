2023年02月20日 12時30分 ソフトウェア

Windows 11のシステム要件を満たしていないPCのデスクトップ上に邪魔な透かしが常に表示されるようになったと報告される



MicrosoftのWindows 11が、更新通知を全画面で表示することなどが報じられています。そんなWindows 11のシステム要件を満たしていないにもかかわらず、更新を行なったPCのデスクトップ上に透かしが表示されていることが報じられています。



この事例はWindowsコミュニティの掲示板で報じられたもの。報告者によると、画面の右下にシステム要件が満たされていないことを示す白いテキストが表示され、設定に移動して詳細を確認する必要があったとのこと。





設定に移動して詳細を確認すると、このPCがWindows 11との互換性がないことを示すMicrosoftのWebサイトが表示されました。さらにWindows 10にダウングレードした場合、10日間しか動作しないことが示されたとのこと。



テクノロジー系ニュースメディアのGizmodoによると、この問題はセキュリティ関連機能のTPM 2.0チップが原因であり、このチップを搭載していない古いPCに透かしが表示されている可能性があるとされています。



なお、この表示はMicrosoftによるテストの一環と考えられています。ニュースメディアのWindows Latestは「2023年1月に行われたWindowsアップデートをインストールした一部のユーザーに『システム要件が満たされていません』と表示されるようになりました」と述べています。





Windows Latestは「『システム要件が満たされていません』の透かしは現在Microsoftによってテスト中で、テストユーザーのフィードバックを基に、段階的に一般公開される予定です」と報告しています。