巨大ザメ・メガロドンが現代に生き残っているというウワサを専門家が完全否定

2300万年前から360万年前にかけて生息していたサメの一種・メガロドンは、体長が最大で20m超という巨大ザメです。YouTubeやTikTokでは、メガロドンが人類未到の地でひそかに生き残っているというウワサが出ることがありますが、メガロドン研究の専門家は「ありえない」と一蹴しています。 Could the megalodon still exist today? | Live Science https://www.livescience.com/animals/extinct-species/could-the-megalodon-still-exist-today

2023年06月16日 13時10分00秒 in 生き物, 動画, Posted by logc_nt

