新機能や改良点が満載の「Thunderbird 102」が登場

Mozillaが2022年6月28日に、無料メールソフトの最新バージョンである「Thunderbird 102」をリリースしました。約1年ぶりのメジャーリリースとなる今回のアップデートでは、アドレス帳の大幅な改善や新しい「Spacesツールバー」、メールの要点が一目で分かるヘッダーのデザイン刷新などが盛り込まれています。 Thunderbird 102 Released: A Serious Upgrade To Your Communication https://blog.thunderbird.net/2022/06/thunderbird-102-released-a-serious-upgrade-to-your-communication/ ◆新しいアドレス帳 Thunderbird 102の目玉機能の1つは、新しいくデザインされたアドレス帳です。ビジュアルの刷新により新しい情報フィールドが追加され、やりとりをする相手についてのデータが一目で分かるようになりました。

2022年06月29日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

