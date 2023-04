メールソフト「Thunderbird」が「Android版が欲しい」「翻訳機能を追加して」など機能改善の投票を受付中

オープンソースで開発されているメールソフト「 Thunderbird 」が、ユーザーに機能改善のためのリクエストを募集しています。 These Top 20 Thunderbird Feature Requests Need Your Vote https://blog.thunderbird.net/2023/04/these-top-20-thunderbird-feature-requests-need-your-vote/

2023年04月12日 12時00分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1r_ut

