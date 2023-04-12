2023年04月12日 12時28分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2023 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2023/04/202304-security-update/





◆Windows 11 v21H2 および v22H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

22H2：5025239

21H2：5025224



◆Windows 10 v22H2,v21H2,および v20H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

5025221



◆Windows Server 2022 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

5025230



◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

Windows Server 2019：5025229

Windows Server 2016：5025228



◆Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

Windows Server 2012 R2

Monthly Rollup：5025285

Security Only：5025288



Windows Server 2012

Monthly Rollup：5025287

Security Only：5025272



◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates



◆Microsoft .NET

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet



◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio



◆Microsoft SQL Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/sql



◆Microsoft Dynamics 365

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/dynamics365



◆Microsoft Azure-related software

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/azure



◆Microsoft Malware Protection Engine

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

サービス拒否



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/system-center



◆Remote Desktop client for Windows Desktop

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートの Web ページ：

https://learn.microsoft.com/azure/virtual-desktop/whats-new-client-windows



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2023年5月10日(水)提供予定となっています。

