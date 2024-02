2024年02月21日 14時45分 ソフトウェア

「Firefox 123」正式版リリース、タブ検索機能の強化や互換性に問題のあるサイトを開発チームに簡単に共有できるツールが登場



ウェブブラウザ「Firefox 123」の正式版が公開されました。Firefox Viewに検索機能が搭載されて見失ったページを再発見しやすくなったほか、表示に問題があるサイトをFirefoxの開発チームに一発で共有できるツールが登場しました。



Firefox 123.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/123.0/releasenotes/



◆Firefox Viewに検索機能が搭載される

Firefoxには「開いているタブ」「最近閉じたタブ」「他の端末のタブ」「履歴」を一覧できる「Firefox View」というページが搭載されています。Firefox 123ではFirefox Viewに検索機能が搭載され、この画面でサッと検索することが可能になりました。





履歴などFirefox Viewのそれぞれの画面にも検索が搭載されています。





◆ウェブ互換性報告ツールが登場

右上のハンバーガーメニューに「動作しないサイトを報告」というメニューが追加されました。





別のブラウザでは動作するのにFirefoxでは動作しないような問題のあるサイトを見つけた際、このツールを使用することで簡単にFirefox開発チームへと問題を共有できます。





◆開発者向けの変更点

・ネットワークモニターの全ての応答を保存可能に

従来は画像ファイルのみ保存することが可能でしたが、Firefox 123以降は全ての通信について右クリックした際に「名前を付けて応答を保存」というメニューが表示されるようになりました。





◆その他の変更点

・ページの翻訳時にタイトルやプレースホルダーも翻訳するように

・アドレスバーの設定が設定画面の「検索」セクションに移動

・ARM64版macOSやAndroidにおいてPGOが改善

・macOS、Android、Linuxにおいてcanvasの処理がメインスレッド外で行われるように

・SVGグラデーションのLinearRGB補間をサポート

・feImageのサイズが指定されていない場合でも標準の値で表示されるように

・PreloadとModulepreloadに対応してEarly Hintsの完全なサポートが実現

・setSinkIdを使用してオーディオ出力をリダイレクトする際にエコーキャンセルを適用可能に

・宣言型ShadowDOMをサポート



また、Firefox 123には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 124」は現地時間の2024年3月19日にリリース予定です。