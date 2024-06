2024年06月12日 15時15分 ソフトウェア

「Firefox 127」正式版リリース、重複しているタブをボタン一発でまとめて整理できるように



ウェブブラウザ「Firefox 127」の正式版が公開されました。PCの起動時にFirefoxを自動起動する設定が可能になったり、重複タブをまとめて閉じる機能が追加されたりしています。



Firefox 127.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/127.0/releasenotes/



◆PC起動時にFirefoxを自動で起動する設定が可能に

Windows版Firefoxにおいて、PCの起動時にFirefoxを自動で起動する設定が可能になりました。自動起動を有効にするには設定画面の「一般」タブにて「コンピューターの起動時にFirefoxを自動的に開く」にチェックを入れればOKです。





◆DNSのプリフェッチをHTTPSでサポート

Link要素で「rel="dns-prefetch"」を設定する事でページの読み込み時に先にDNSの名前解決をリクエストし、読み込み速度を向上することができます。これまでFirefoxではHTTP通信の場合のみDNSのプリフェッチに対応していましたが、Firefox 127以降はHTTPS通信においてもDNSのプリフェッチを行えるようになりました。



◆重複タブを閉じるためのメニューが追加される

同じページを複数のタブで開いている場合、タブを右クリックしてコンテキストメニューから「重複タブを閉じる」をクリックすることで重複している他の全てのタブを閉じることが可能です。





コンテキストメニューから「重複タブを閉じる」をクリックした場合はそのページの重複タブのみが閉じられますが、タブの一覧ウィジェットにある「重複タブを閉じる」をクリックするとあらゆる重複タブが閉じられます。





◆混合コンテンツを自動でHTTPSにアップグレードするように

HTTPS通信で取得したページ内の「img」「audio」「video」リソースのURLがHTTP表記だった場合に、Firefoxは自動でHTTPSにアップグレードしてリソースを読み込むようになりました。リソースがHTTPSで取得できない場合には読み込みが行われません。



◆パスワードマネージャーのセキュリティを向上

Firefox 127以降、パスワードを入力したり、パスワードマネージャーを開く際にデバイスのサインインが必要になる場合があるとのこと。



◆開発者向けの変更点

・クリップボードAPIの「read」「write」メソッドをサポート



◆その他の変更点

・フィンガープリント問題軽減のため「32ビットx86Linux」のCPUアーキテクチャが「x86_64」として報告されるように

・macOS版Firefoxにてリンクなどフォーカス可能な要素が標準でタブナビゲーション可能に

・スクリーンショット機能が強化されてSVG・XMLなどのファイルで適切に範囲を読み取るように



また、Firefox 127には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 128」は現地時間の2024年7月9日にリリース予定です。