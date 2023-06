2023年06月07日 15時25分 ソフトウェア

「Firefox 114」正式版リリース、UIの利便性が向上&DNS over HTTPSの設定方法が改善される



ウェブブラウザ「Firefox 114」の正式版が公開されました。便利なメニューが追加されたほか、DNS over HTTPSの設定が機能を追加しつつわかりやすい位置に移動するなどのアップデートが行われています。



Firefox 114.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/114.0/releasenotes/



◆DNS over HTTPSで例外リストを管理可能に

DNSリクエストをHTTPS経由で行うことでDNSデータの改ざんや盗聴を防ぐ仕組みがDNS over HTTPS(DoH)です。この機能は以前よりFirefoxに搭載されていましたが、Firefox 114からは設定画面にUIが追加されてわかりやすくなったほか、例外リストを作成することが可能になりました。



Firefox 114以降、DNS over HTTPSは設定画面の「プライバシーとセキュリティ」タブのDNS over HTTPSの項目で「強力な保護」を選択することで有効化できます。特定のサイトのみ通常のDNSでアクセスしたい場合は「例外を管理」をクリックすればOK。





サイトのドメインを入力して「追加」をクリックし、下のリストに表示されたら「変更を保存」をクリックすれば例外登録完了です。





◆ブックマークメニューに「ブックマークを検索」を追加

ブックマークに登録されているサイトを検索することができます。





◆履歴メニューに「履歴を検索」を追加

履歴に残っているサイトを検索することができます。





◆macOS版Firefoxにてカメラの性能向上

これまでは1280×720ピクセルまでの解像度でしかカメラのキャプチャを利用できませんでした。Firefox 114以降は全ての解像度でキャプチャできるようになります。



◆拡張機能メニューの並び替えに対応

拡張機能パネルの歯車マークをクリックすると「上へ移動」「下に移動」というメニューが表示され、並び替えることが可能になりました。





◆FIDO2・WebAuthnの対応範囲拡大

新たにmacOS、Linux、Windows 7にてFIDO2およびWebAuthnを利用した認証を行うことが可能になりました。ただし、パスワード無しでログインする場合など一部の機能を利用するにはデバイスにPINが設定されている必要があります。



◆開発者向けの変更点

・開発者ツールのネットワークタブの「cURLとしてコピー」機能が強化

Firefoxの開発者ツールでは通信を右クリックして「値をコピー」から「cURLとしてコピー」をクリックすると、その通信と同じリクエストが飛ぶcURLのコードをコピーできる機能が存在しています。Firefox 114では「--compressed」引数がサポートされるようになりました。





・開発者ツールのアクセシビリティタブでARIAを正確に認識できるように改良

bannerやmain、navigation、contentinfoなどを正確に認識できるようになりました。この変更はアクセシビリティ向上のためにARIAを利用している開発者に役立つと述べられています。



・@importのsupport()構文を利用可能に

特定のCSSの機能をサポートしているかどうかを確認しつつimportを行えるようになりました。



また、同時に開発者ツールのインスペクター内でインポートされたルールの条件が表示されるようになっています。





・WebTransportが有効に

この機能を利用することで、ゲームやライブストリームなどで低レイテンシーな通信を行うことが可能になります。Firefox 114時点ではWebTransportはHTTP3を利用して実装されていますが、今後HTTP2でのWebTransportもサポートする予定とのこと。



・DedicatedWorkerとSharedWorkerでES Modulesをサポート

・CSSのcalc関数内で「infinity」「NaN」を利用可能に



また、Firefox 114には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 115」は現地時間の2023年7月4日にリリース予定です。