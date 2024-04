2024年04月17日 14時10分 ソフトウェア

「Firefox 125」正式版リリース、Firefox Viewのタブ一覧の見やすさと操作性が向上



ウェブブラウザ「Firefox 125」の正式版が公開されました。Firefox Viewの「開いているタブ」画面の表示や操作性が改善されたほか、クリップボードのURLを素早く開いたりPDFビューアでテキストを強調表示したりするなどの機能が追加されています。



Firefox 125.0.1, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/125.0.1/releasenotes/



◆PDFビューアがテキストの強調表示をサポート

PDFビューアにおいて、テキストの強調表示に対応しました。この機能は「progressive roll out(段階的ロールアウト)」の対象で、一部のユーザーから順番に機能が追加されていくとのこと。





◆Firefox Viewのインジケーターが改善される

Firefox Viewの「開いているタブ」において、タブのピン止めが表示されたり、タブインジケーターが追加されて再生中のメディアを素早くミュート・ミュート解除したりすることが可能になっています。また、ブックマークに追加されているタブや通知のあるタブなどの情報も表示されるようになりました。





◆クリップボードのURLを素早く開く機能が追加される

アドレスバーにフォーカスした際にクリップボードにURLが含まれている場合、URLをペーストしなくても開ける機能が追加されました。





◆ラジオボタングループのナビゲーションを改善

オプションが選択されていないラジオボタングループにおいて、従来はTabキーが全てのオプションを循環していましたが、Firefox 125からは最初のオプションにのみフォーカスされるように変更されました。矢印キーを使用することで従来通りそれぞれのオプションにフォーカスを当てることが可能です。



◆ソースマップ専用ドロップダウンメニューが追加される

開発者ツールのデバッガーパネルにおいて、ソースビューの下部にソースマップ関連のアクション用に専用のドロップダウンメニューが追加されました。





◆その他の変更点

・Encrypted Media Extensions(EME)によるAV1コーデックをサポート

・信頼できない可能性があるURLからのダウンロードをより積極的にブロックするように

・システムプロキシ設定を使用する構成の際にウェブプロキシ自動検出を使用するオプションを追加

・デバッガの一時停止オーバーレイを無効化するオプションが再導入される

・popoverをサポート

・WebAssemblyのマルチメモリが標準で有効に

・JavaScriptでUnicodeテキストセグメンテーションをサポート

・HTMLCanvasElementとOffscreenCanvasでコンテキスト損失を回避するためのイベントをサポート

・クリップボードからの読み取りをサポート

・「transform-box」CSSプロパティで「content-box」および「stroke-box」キーワードをサポート

・align-contentがブロックレイアウトで機能するように

・SVGAElement.textのサポートが削除され、今後はSVGAElement.textContentに統一される



また、Firefox 125には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 126」は現地時間の2024年5月14日にリリース予定です。