2024年04月17日 14時00分 ソフトウェア

BaiduのチャットAI「Ernie Bot」の利用者が2億人を突破



2024年4月16日、中国の検索大手「Baidu」が自社のチャットAI「Ernie Bot」の利用ユーザー数が2億人を突破したことを発表しました。同時にBaiduは3種類のAI開発ツールをリリースすることも明らかにしています。



Baidu CEO Robin Li: ERNIE Bot Users Exceed 200 Million, Releasing Three Major AI Development Tools - Pandaily

https://pandaily.com/baidu-ceo-robin-li-ernie-bot-users-exceed-200-million-releasing-three-major-ai-development-tools/





Baidu says AI chatbot 'Ernie Bot' has attracted 200 million users | Reuters

https://www.reuters.com/technology/baidu-says-ai-chatbot-ernie-bot-has-amassed-200-million-users-2024-04-16/



Baidu claims 200 million users for Ernie chatbot, in sign that generative AI investments are paying off | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3259205/baidu-claims-200-million-users-ernie-chatbot-sign-generative-ai-investments-are-paying



Baidu says its ChatGPT-like Ernie bot exceeds 200 million users

https://www.cnbc.com/2024/04/16/baidu-says-its-chatgpt-like-ernie-bot-exceeds-200-million-users.html



2024年4月16日に中国・深センで行われたAI開発者会議「Create 2024」でBaiduの李彦宏CEOは「中国ではAIの商業化競争が激化しています。そんな中BaiduのチャットAI『Ernie Bot』は2億人以上のユーザーを集めています」と報告しました。また、李氏は「Ernie Botは2023年3月にリリースされ、8月30日に一般向けの公開がスタートしました。リリースからわずか13カ月でErnie Botを導入する企業やクライアント数は8万5000件に達しました」と述べています。



李氏は「Biaduの大規模言語モデル(LLM)『Ernie 4.0』から派生した小型のAIモデルは、競合他社が提供するオープンソースモデルを直接使用する場合と比較して、同じサイズで大幅に優れたパフォーマンスを発揮してくれます。また、同等の性能であればその分運用コストが著しく低くなるため、オープンソースモデルはますます後れを取ることになるでしょう」と語っています。



また、このカンファレンスで李氏は、Ernie 4.0をベースとした3つのツールを発表しました。李氏によると、Baiduがリリース予定のAIエージェント開発ツール「AgentBuilder」、AIネイティブアプリケーション開発ツール「AppBuilder」、各種AIモデルのカスタマイズツール「ModelBuilder」を使うことで、AIを搭載した独自のチャットボットを作成してBaiduのウェブ検索と統合したり、コーディングの知識がなくてもアプリケーションを作成したりすることが可能とのこと。



李氏は「LLM自体は直接的な価値を創出するものではなく、LLMを使用して開発されたAIアプリのみが実際の市場の需要を満たすことができます」と述べています。





Baiduによると、中国では200種類以上のLLMがシェアの獲得をめぐってしのぎを削っており、その中でもBaiduは主導的な役割を果たしているそうです。実際にBaiduは2023年12月に、約2万6000もの企業がErnieの機能にアクセスしていることや、Ernieが毎日5000万件以上のリクエストを処理していることを報告しています。



また、BaiduはAI開発コンペティションを開催し、最大700万ドル(約10億円)もの賞金を提供することを発表しました。