2026年08月04日 12時35分 創作

サンフランシスコの「マンガ博物館」が閉鎖を発表



マンガやアニメーションのアートを専門とするアメリカ・サンフランシスコの美術館「カートゥーン・アート・ミュージアム(CAM)」が2026年8月2日に閉館を発表しました。



Cartoon Art Museum update: Closing a chapter... — Cartoon Art Museum

https://www.cartoonart.org/press-releases/2026/7/31/cartoon-art-museum-update-closing-a-chapter





Cartoon Art Museum Closes (for Now) – The Daily Cartoonist

https://www.dailycartoonist.com/index.php/2026/08/01/cartoon-art-museum-closes-for-now/



CAMはアメリカ西部で唯一あらゆる形態のカートゥーン・アートの保存と展示に特化した美術館であり、8000平方フィート(約743平方km)のギャラリースペース・上映エリア・教育スペース・ショップ・図書館・収蔵施設を備えています。CAMによると、所蔵品には9000点以上のオリジナル作品があるとのことです。





CAMは1984年にカートゥーン・アート愛好家によって設立され、当時サンフランシスコにあった独立系出版者のトルバドール・プレスのマルコム・ホワイト編集長が主な創設者となりました。初期のCAMは固定の場所を持たずに地元の美術館や企業のスペースで展示企画を実施していましたが、1987年にスヌーピーの生みの親として知られるチャールズ・シュルツ氏からの寄付などにより、サンフランシスコのサウス・オブ・マーケット地区に拠点を構えました。



その後何度か移転し、2017年10月からはフィッシャーマンズ・ワーフ地区にある歴史的な8000平方フィートのレンガ作りの建物を10年間リースする契約を結びました。





そのリース契約が2026年に終了しますが、CAMは契約を更新しないことを発表しています。



契約を終了して閉館する理由として、CAM事務局長のサマーリー・カシャー氏は「新型コロナウイルスのパンデミックとその後の緩やかな回復など、大きな課題に直面してきました」と述べています。





ただし、カシャー氏は「私たちは消滅するわけではありません。この期間を利用して、エネルギーを充電し、体制を立て直し、今後のことを考えていきます。計画が具体化していく中で、コミュニティの皆様が引き続き私たちを見守り、支援してくださることを願っています」と語っており、今後の計画を検討している旨を表明しています。



CAMは「賃貸契約は終了しますが、私たちの物語は続きます。博物館の今後の展開が決まり次第、最新情報をお伝えします」と述べており、「皆さん、今回はこれで終わりではありません」というメッセージを送っています。

