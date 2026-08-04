2026年08月04日 12時29分 ゲーム

XBOX One・Series S向けの「Disc to Digital」は2026年8月提供開始、XBOX 360のタイトルも次世代XBOX「Project Helix」でプレイ可能に



過去のXBOXのゲームをPCや「「ROG XBOX Ally X」」で遊べるようにする「XBOX Backward Compatibility on PC(XBOX on PC 後方互換機能)」に続いて、ゲームディスクを保有しているタイトルのデジタル版をXBOX One・XBOX Series S向けに提供する「Disc to Digital」が2026年8月からスタート予定であることが、Microsoftのロードマップが流出したことで明らかになりました。





🚨 SE FILTRA ROADMAP DE XBOX A PUBLISHERS🔥



Microsoft supuestamente está presentando su nuevo roadmap de retrocompatibilidad y para el formato físico a los publishers, y la propuesta es muuuy buena.



🗓️ Agosto 2026: Llega el programa Disc to Digital para Xbox One y Series X.



🗓️… pic.twitter.com/hJHBDzggYW — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) August 3, 2026



No, Xbox isn't quitting Steam — but it IS doubling down on PC gaming. Here's how. | Windows Central

https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/no-xbox-isnt-quitting-steam-but-it-is-doubling-down-on-pc-gaming-heres-how



As Sony moves to scrap discs, Microsoft will reportedly let you digitize your physical library

https://www.xda-developers.com/as-sony-moves-to-scrap-discs-microsoft-will-reportedly-let-you-digitize-your-physical-library/



Xbox's Disc-To-Digital Plan Rolls Out This August According To Leaked Roadmap - Kotaku

https://kotaku.com/xbox-disc-to-digital-original-xbox-games-pc-backwards-compatibility-2000721243



Microsoft is bringing Xbox 360 games to PC | The Verge

https://www.theverge.com/games/974544/microsoft-xbox-360-games-pc-disc-digital-program



流出したロードマップの予定は以下の4点です。



2026年7月：「Disc to Digitalのインサイダーパブリックベータ版」と「後方互換機能へのアーリーアクセス」

2026年8月：「Disc to Digital」一般提供開始、XBOX OneとXBOX Series Sの全所有者に配信

2026年10月：PC向け後方互換機能の正式リリース、Game PassまたはXBOXストアを通じてPCで初代XBOXタイトルがプレイ可能に

2027年～2028年：XBOX 360ゲームのカタログが次世代XBOX向けに段階的に展開される



「Disc to Digital」は、XBOX OneやXBOX Series Sのディスクドライブにゲームを挿入するとデジタル版のライセンスが付与される仕組みです。ベータ版のテストが遅れたとのことで、予定通りに2026年8月に一般提供されるかどうかは不明瞭です。





一方、後方互換機能についてはロードマップ通り2026年7月23日に発表され、まずは4タイトルが対応を済ませています。



MicrosoftがPC向けに初代XBOXとの後方互換性を実現 - GIGAZINE





後方互換機能は2026年10月に一般提供され、さらに多くのXBOXタイトルがPCで遊べるようになる予定。2028年までにはXBOX 360のタイトルが、「次世代XBOX」でも遊べるようになるとのこと。この「次世代XBOX」は、PCとコンソールの統合をテーマとして開発されている「Project Helix」のことを指し、ほかに携帯型端末も対象になる見込みです。



PCと家庭用ゲームを統合する次世代Xbox「Project Helix」の概要をMicrosoftが発表、2026年4月からXboxモードがWindows PCに実装＆開発機はAMDカスタムチップ搭載 - GIGAZINE





2026年2月に就任したXBOX部門のアシャ・シャルマCEOは「XBOXのリセット」を掲げており、これからもXBOXは大きな動きを見せることになりそうです。



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