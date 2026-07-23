MicrosoftがPC向けに初代XBOXとの後方互換性を実現
Windows PCや携帯型ゲーミングPCの「ROG XBOX Ally X」で過去のXBOXゲームを遊べるようにする「XBOX Backward Compatibility on PC(XBOX on PC 後方互換機能)」が発表されました。往年のXBOXタイトルをより手軽にプレイできるようになります。
Play More of the Games You Love, Wherever You Play with XBOX Backward Compatibility on PC - XBOX Wire
https://news.xbox.com/en-us/2026/07/22/xbox-backward-compatibility-on-pc/
XBOX on PC の後方互換機能で、初代 XBOX のゲームを楽しもう - XBOX Wire Japan
https://news.xbox.com/ja-jp/2026/07/23/xbox-backward-compatibility-on-pc/
Microsoft announces Xbox Backward Compatibility for PC — will let gamers play classic console games on PCs and handhelds | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/microsoft-announces-xbox-backward-compatibility-for-pc-will-let-gamers-play-classic-console-games-on-pcs-and-handhelds
XBOX on PC 後方互換機能は2026年7月22日に早期リリース版として公開されました。まずは以下の4タイトルが対応し、Windows PCや対応する携帯型ゲーミングPCで遊べるようになりました。
◆ブリンクス・ザ・ タイムスイーパー
◆Conker: Live and Reloaded
◆クリムゾンスカイ: High Road To Revenge
◆Fuzion Frenzy
上記4タイトルはWindows PCから購入可能。すべてのXBOX Game Passプランにも含まれるため、加入済みの人はすぐに遊べます。また、コンソール版でゲームのライセンスを所有している人は携帯型ゲーミングPCやPCでも追加料金なしで利用できます。
各タイトルは、オリジナルの要素はそのままにWindows PC向けの機能強化が図られており、グラフィック設定、ウィンドウ表示モード、言語設定、音声設定などを自由に変更できるそうです。また、今後はコミュニティから要望の多かった「実績」機能も旧作へ導入する予定とのことです。
Microsoftは「これは、過去のXBOXタイトルを保存し、今後時間をかけてWindows PCへ展開していく、より大きな取り組みの第一歩となります」と述べました。
なお、Microsoftはディスク版のタイトルをデジタル化する機能を開発していると報じられています。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「Microsoftが旧作の保存を重視していることは、ソニーが次世代ゲーム機でディスク版を廃止し、一部のオンラインストアを閉鎖したことに対する最近の反発を考えると、特に注目に値する」と評価しました。
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in ゲーム, Posted by log1p_kr
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