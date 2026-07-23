2026年07月23日 12時10分 ハードウェア

Samsungが「Galaxy Watch Ultra2」と「Galaxy Watch9」を発表



Samsungは新しいスマートウォッチ「Galaxy Watch Ultra2」と「Galaxy Watch9」を2026年7月22日に発表しました。AIを搭載した健康管理機能により、複雑な生体認証データをユーザーの健康のあらゆる側面におけるパーソナライズされた実用的なガイダンスに変換することができます。



Samsung Galaxy Watch Ultra2 and Watch9: Your Health Companion on the Wrist | Samsung Mobile Press

https://www.samsungmobilepress.com/articles/new-galaxy-watch-ultra2-watch9-health-companions



＜Samsung＞「Samsung Galaxy Watch9」（LTE/Bluetooth） 「Samsung Galaxy Watch Ultra2」（LTE） 2026年7月23日（木）予約開始・8月7日（金）発売 – Samsung Newsroom 日本

https://news.samsung.com/jp/galaxy-watch-pre-orders-start-samsung-2026



Galaxy Watch Ultra2は「Samsung史上最もパワフルで先進的なGalaxy Watch」とアピールされています。過酷なアウトドア環境や常に健康管理をするために24時間365日の装着を想定した長時間のパフォーマンス、信頼性の高い耐久性、高精度なトラッキングを実現。そして、極限状態での継続的な健康モニタリングを求める、ハイパフォーマンス志向のユーザーのために設計されています。





Galaxy Watch Ultra2のアウトドアスポーツ専用のトラッキングモードでは、詳細な標高や登りの状況を追跡しペース配分を改善できる「トレイルラン」機能や、既存の発汗量モニタリング機能を強化してリアルタイムの水分補給ガイダンスを提供する「栄養アラート」機能が使用できます。また、Galaxy Watch Ultra2はプロレベルのダイビングにも対応しており、IP69K・10気圧防水・EN13319認証を取得した防塵・防水性能にくわえて、ユーザーが水に入るとすぐに、深度・時間・水温などのリアルタイムのダイビングデータを手首から自動的に追跡できます。これらの機能は、世界有数のダイビング器材ブランドであるMaresと共同開発されています。





Galaxy Watch Ultra2は大容量の800mAhバッテリーを搭載しており、以前のUltraモデルと比較して容量が35％増加しています。大幅に容量が増えた一方で、高度な内部再設計によりデバイスの厚さは前世代と比較して12％削減。また、QualcommのSnapdragon Wear Eliteプラットフォームを搭載し、Galaxy Watch Ultraシリーズのパワー・スピード・高精度GPSトラッキングにおいて新たなベンチマークを確立しているとのこと。



ディスプレイは強い日差しの中でも鮮明な視認性を可能にするため、世界初の「5000nits」の輝度を実現。さらに耐衝撃チタンケースを維持して堅牢な耐久性を確保するとともに、より幅広い多様なユーザーのために快適性と安定性を向上させています。



Galaxy Watch Ultra2はプロレベルのアクティビティや健康管理向けであるのに対し、Galaxy Watch9は、手軽で継続的な活動と睡眠の追跡を通じてより健康的な習慣を築きたい健康意識の高いユーザー向けに設計されています。





Galaxy Watch9は軽量でありながら耐久性のあるアルミニウムケースを採用し、Galaxy Watchの特徴であるクッションシルエットを維持しつつ、手首にさらにぴったりと自然にフィットするように改良されています。幅広い種類の交換可能なソフトタッチバンドと組み合わせることで、Galaxy Watch9は一日中快適な装着感を実現し、正確で一貫した健康データを取得するために必要な24時間365日の継続的な装着を可能にしています。



Galaxy Watch9にも新しいSnapdragon Wear Eliteプラットフォームが採用されており、速度と効率が大幅に向上し、遅延のないシームレスな健康モニタリングが可能。加えて、効率的な390mAhバッテリーと「3000nit」の高輝度ディスプレイにより、昼夜を問わず24時間体制で信頼性の高いトラッキングを実現しています。





Samsungによると、Galaxy Watch Ultra2とGalaxy Watch9の中核を成すのは、SamsungのAI搭載ヘルスケア機能であるそうです。Galaxy Watchの「BioActiveセンサー」は、ユーザーの生活習慣に関する生体データを継続的に取得し、ユーザーの健康状態を深く理解します。Galaxy Watchはこの複雑な生体データを、シンプルで積極的な推奨事項に変換し、ユーザーが自分の体で何が起こっているかだけでなく、次に何をすべきかを理解できるようサポートします。



SamsungのCEO兼社長兼デバイスエクスペリエンス部門責任者のTM Roh氏は「私たちは、AIが人々の健康的な暮らしを支えることこそ、最も意味のある大きな価値の一つだと考えています。予防医療は、一人ひとりが日常の中で無理なく、継続的に、そして自分に合う形で管理できるようにしていくべきです。新しい『Samsung Galaxy Watch Ultra2』と『Samsung Galaxy Watch9』は、Samsungが目指すヘルスケアビジョンを大きく前進させる製品です。手首から健康データを継続的に計測・分析することで、毎日のバイタルサインを先回りした健康インサイトへと変え、適切なタイミングでその情報をユーザーに提案するなど、一人ひとりの健康を支えるパートナーとしてサポートします」と語りました。





Galaxy Watch Ultra2とGalaxy Watch9はロンドンで開催されたGalaxy Unpackedで発表されたもので、現地では実機が展示されていました。以下は、Samsung製品に特化したメディアのSamMobileによる実機レビューで、Galaxy Watch Ultra2とGalaxy Watch9のディスプレイの鮮明さがよく分かります。SamMobileは「重要な変更はより軽量なデザイン・新しいプロセッサ・40mmモデル向けの大容量バッテリー・便利なソフトウェアの追加と、ユーザーエクスペリエンスの向上に注力しており、最近のGalaxy Watchの所有者にとっては変更点は比較的控えめに感じられるかもしれません。しかし、旧モデルから買い替える人は、これまでの改良点を高く評価するはずです」と述べています。



Galaxy Watch Ultra 2 & Watch 9 Hands-On - YouTube





同様に現地で実機レビューをしたAndroid系ニュースを発信する9to5Googleは、Galaxy Watch9の前モデルからの大きな変更点は「ストラップ」にあると指摘しています。「エアポケットストラップ」という形状により手首の後ろの空間に空気が通りやすくなっており、汗をかきにくい構造であるそうです。一方で、空気を通すための溝が汗のたまる原因になる可能性を指摘しています。また、全体的にしなやかで軽量になり、装着感が向上しているとのこと。



Samsung cooked with the Galaxy Watch Ultra 2. - YouTube





「Samsung Galaxy Watch Ultra2」は47mmのみのサイズ展開で、カラーはチタニウムシルバーとチタニウムグレーの2色です。価格は13万7280円。「Samsung Galaxy Watch9」のサイズは44mmと40mmの2種類で、44mmはシルバーとグラファイトの2色、40mmはクリームとグラファイトの2色展開。価格は44mmのLTEモデルが税込8万9870円、Bluetoothモデルが7万3370円。40mmのLTEモデルが税込8万4480円、Bluetoothモデルが税込6万7980円です。それぞれ2026年8月7日の発売で、製品ページから予約することができます。



Galaxy Watch Ultra2 Titanium Silver | Samsung Japan 公式

https://www.samsung.com/jp/watches/galaxy-watch/galaxy-watch-ultra2-titanium-silver-lte-sm-l715fzsjsjp/



Galaxy Watch9 (Bluetooth, 40 mm) Cream | Samsung Japan 公式

https://www.samsung.com/jp/watches/galaxy-watch/galaxy-watch9-40mm-cream-bluetooth-sm-l340nzejxjp/

