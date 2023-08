2023年08月18日 10時41分 メモ

Xbox 360のゲームストアが2024年7月に閉鎖、閉鎖後は映像コンテンツの視聴も不可に



2005年11月に北米で最初に発売されたMicrosoftの家庭用ゲーム機「Xbox 360」の内蔵ゲームストアである「Xbox 360ストア」が、2024年7月に閉鎖されることが発表されました。2023年11月22日で発売から18周年を迎えるXbox 360ですが、内蔵ゲームストアであるXbox 360ストアが、2024年7月で閉鎖されることが発表されました。



The Xbox 360 Store Will Close July 2024, But You Can Keep Playing Your Favorite Games - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2023/08/17/xbox-360-store-will-close-july-2024/





The Xbox 360 Store Is Closing, But Don't Get Too Worried - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/the-xbox-360-store-is-closing-but-dont-get-too-worried/1100-6516956/



具体的な閉鎖のタイミングは現地時間の2024年7月29日で、Xbox 360ストアおよびオンラインゲームストアであるXbox Games Storeから、新しくゲーム・ダウンロードコンテンツ(DLC)・その他エンターテインメントコンテンツを購入する機能が使えなくなります。



これに際して、Microsoftの映画&テレビアプリはXbox 360では機能しなくなります。つまり、2024年7月29日以降はXbox 360でテレビや映画関連コンテンツを視聴することができなくなるわけです。





2024年7月29日までは引き続きXbox 360ストアおよびXbox Games StoreからゲームとDLCを購入可能で、閉鎖後も既に購入済みのゲームやDLCをダウンロードしたりプレイしたりする機能には何も影響が出ません。また、過去に購入したXbox 360コンテンツはXbox 360だけでなく、下位互換性を介してXbox OneやXbox Series X/Sでプレイすることも可能。



Microsoftは「2005年にXbox 360が発売されて以来、多くのことが変わりました。テクノロジーは進化し、プレイヤーの期待も変化しました。我々はXbox Series X/Sを現在および将来にわたってゲームをプレイするのに最適な場所にすることに重点を置いています。変化していないのは、お客様が購入したコンテンツを好みのデバイスでプレイできる状態を維持するというMicrosoftの取り組みです。つまり、Microsoftは当面の間、Xbox 360のゲームプレイをサポートすることに尽力するということです。引き続きXbox 360タイトルをプレイすることができます。過去に購入したコンテンツをダウンロードして友達とつながることもできます」と述べ、Xbox 360タイトルを引き続きXboxプラットフォームでサポートしていくことを約束しています。





なお、Xbox 360ストアが2024年7月29日に閉鎖してからも、Xboxネットワーク経由のオンラインマルチプレイ機能は利用可能となっており、ゲーム側がオンラインサーバー機能をサポートしている限りは、オンラインマルチプレイを楽しむことが可能です。また、ゲームのセーブデータをクラウド上に保存することもできるため、ゲームの進捗状況を共有したり、Xbox OneやXbox Series X/Sにセーブデータを転送したりすることもできます。



また、下位互換性のあるXbox 360タイトルならば、2024年7月29日以降もXbox One、Xbox Series X/S、Xbox.comでプレイすることが可能。対応タイトルの一覧は以下のURLからチェック可能です。



Xbox One Backward Compatibility - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/xbox-one-backward-compatibility/





加えて、Xbox 360で購入した映像コンテンツについては、引き続きWindows 10以降を搭載したWindowsデバイスや、Xbox One、Xbox Series X/Sで利用可能な映画&テレビアプリから視聴できます。また、Movies Anywhereの対象となるコンテンツは、Movies AnywhereアプリあるいはMovies Anywhereのウェブサイトからストリーミングおよびダウンロード形式でいつでも視聴可能です。