2024年05月30日 12時00分 サイエンス

「内なる声」が聞こえない人はどのような世界を生きているのか?



多くの人は頭の中で本や新聞に書かれている文章を読み上げたり、買い物リストや電話番号を頭の中で繰り返したりすることができます。しかし、一部の人々はこの「内なる声」を聞くことができないとのことで、デンマークとアメリカの研究チームがこれらの人々を対象に、言語に関連するタスクのパフォーマンスを調査した結果を報告しました。



Not Everybody Has an Inner Voice: Behavioral Consequences of Anendophasia - Johanne S. K. Nedergaard, Gary Lupyan, 2024

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976241243004





People without an inner voice have poorer verbal memory – University of Copenhagen

https://humanities.ku.dk/news/2024/people-without-an-inner-voice-have-poorer-verbal-memory/



We Used to Think Everybody Heard a Voice Inside Their Heads – But We Were Wrong : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/we-used-to-think-everybody-heard-a-voice-inside-their-heads-but-we-were-wrong



The voice in your head may help you recall and process words. But what if you don’t have one?

https://theconversation.com/the-voice-in-your-head-may-help-you-recall-and-process-words-but-what-if-you-dont-have-one-230973



人は自分が持っている感覚や能力について、他の人々も同様に持っていると思い込んでしまいがちですが、実は人々が持つ感覚には多様なばらつきがあることがわかっています。特に近年は、頭の中で映像をイメージできない「アファンタジア」と呼ばれる人への理解が深まっており、さまざまな調査結果が報告されています。



頭の中で映像をイメージできない「アファンタジア」の人は世界をどう見ているのか? - GIGAZINE





新たに、デンマークのコペンハーゲン大学とアメリカのウィスコンシン大学マディソン校の研究チームは、「内なる声」が聞こえない人々を対象にした研究を行いました。大多数の人々は、自分の頭の中で文章やモノローグを読み上げる内なる声を持っていますが、5~10%の人々はこの内なる声を持っていないとのこと。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する