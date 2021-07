2021年07月12日 21時00分 サイエンス

新たな言語を学ぶときはタイピングよりも手書きの方が優れているとの研究結果



新型コロナウイルスのパンデミックによりオンライン授業が増加し、授業内容を手書きでメモする機会が減っている学生も少なくないはず。しかし、文字を手書きする生徒がより良い成績をあげる傾向にあることが研究で明らかになっているように、手書き学習がタイピング学習よりも優れた効果を発揮することは広く知られています。そして新たに、新しい言語を学ぶ際にPCやスマートフォンで文字をタイピングするのではなく、手書きで文字を書いた方がより効率良く知識が定着することが、最新の研究により判明しています。



識字学習における手書きとタイピングの学習効率について研究したのは、ノースカロライナ大学グリーンズボロ校の認知科学者であるロバート・ワイリー氏と、ジョンズホプキンス大学の認知科学者であるブレンダ・ラップ氏の2人。



2人は42人の成人ボランティアを集め、アラビア語を学習させるという実験を行いました。実験では被験者を複数のグループに分け、「手書き」や「タイピング」、「音読」といった方法でアラビア語を学習させています。





実験の結果、手書きでアラビア語を学んだグループはタイピングで学んだグループよりも早く単語を覚えただけでなく、アラビア文字を使って新しい単語を作成したり、これまでに見たことのない単語を認識したりするといった、「新しく身につけた知識を他の分野に応用するテスト」でも優れた結果を残しました。



ラップ氏は「親や教育者にとっての疑問は、『子どもたちは手書きに時間を費やす必要があるのか?』という点です。手書きをすればよりきれいな文字を書けるようになりますが、手書きする機会は明らかに少なくなっているので、誰が文字のきれいさを気にするのでしょうか?」と語り、実際に学習する子どもたちだけでなく、親世代や教育者からも「学習時に手書きさせること」について疑問視されることがあると指摘。



しかし、ラップ氏は「しかし本当の問題は、読むこと、文字を書くこと、そして理解することに対して手書きが利点を持っているということです。そして、手書き以外の方法の場合、手書きが持つような利点が存在するのか否かは非常に重要です」と語り、「きれいな文字を書かせるため」ではなく「学習効率を高めるため」に手書きで学習させることが必要であると説いています。





「手書き」「タイピング」「音読」でアラビア語を学習したグループは、どのグループも同レベルでアラビア文字を認識できるようになったそうです。しかし、アラビア語に関する知識の深さを探るべく、「アラビア文字の書き込み」や「単語の読み取り」といったテストを行ったところ、手書き学習を行ったグループが最も高い点数を獲得したことも明らかになっています。



ワイリー氏は「今回の実験で得られた主な教訓は、被験者はすべて文字の認識には長けていたものの、手書き学習を行ったグループは、その他のすべての尺度においても最高の成績を収めたということです。そして、手書き学習グループは高い成績を収めるのに必要な学習時間も短く済んでいます」と語り、手書きでの学習は他の方法よりも効率よくアラビア語を学ぶことにつながったとしています。



今回の実験の被験者の数はわずか「42人」であるため、科学メディアのScienceAlertは「この種の研究としては必ずしも大きなサンプルサイズとは言えませんが、今回の研究により明らかになった傾向(手書きでの学習がタイピングよりも効率的)は、デジタルでのコミュニケーションが我々の生活を支配するようになったとしても、ペンと紙を使った学習がこれまで同様に重要な役割を果たすであろうことを示す結果です」と記しました。