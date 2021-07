女性が男性よりも長生きする理由とは？

厚生労働省の 簡易生命表 によると、令和元年(2019年)の女性の平均寿命は87.45年で、男性の81.41年を6年以上も上回っています。この傾向は日本以外の国々でも同様とのことで、科学系メディアの Live Science は女性の平均寿命が男性よりも長い理由をまとめています。 Why do women tend to outlive men? | Live Science https://www.livescience.com/why-women-outlive-men.html 一般的に女性ホルモンと呼ばれる エストロゲン と、男性ホルモンの一種である テストステロン の分泌量を女性と男性で比較すると、女性は男性より多くのエストロゲンを分泌し、少ないテストステロンを分泌します。エストロゲンは心臓病などから体を保護する働きが 認められて おり、反対にテストステロンは乳がんや子宮頸がん、前立腺がんなど、複数の病気の発症リスクを高めることが 判明 しています。また、 南デンマーク大学 で人口統計学を研究するバージニア・ザルリ氏は「テストステロンは、危険な行動を引き起こしたり、高い攻撃性と関連したりしていることが知られています」と述べ、女性の寿命の長さにテストステロンの分泌量の少なさが関係していると指摘しています。

2021年07月12日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

