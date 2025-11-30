2025年11月30日 09時00分 サイエンス

IQが「騒がしい場所で声を聴き取る能力」に影響しているかもしれない



個人の知的能力を表す知能指数(IQ)は、学歴や収入、健康状態などを予測する要因のひとつであることがわかっています。新たな研究では「うるさい場所で話し言葉を聴き取る能力」に、IQが関連しているということが明らかになりました。



The relationship between intellectual ability and auditory multitalker speech perception in neurodivergent individuals | PLOS One

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0329581





IQ appears to affect ability to listen in noisy settings - UW Medicine | Newsroom

https://newsroom.uw.edu/news-releases/iq-appears-to-affect-ability-to-listen-in-noisy-settings



Your IQ May Affect How Well You Can Hear Speech, Study Shows : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/your-iq-may-affect-how-well-you-can-hear-speech-study-shows



人が大勢いる場所で誰かと話している時、他の誰かの話し声のせいで会話に集中しにくかったという経験がある人は多いはず。今回、アメリカ・ワシントン大学の研究者が率いるチームは、複数の話者がいる状況における音声の認識能力と、IQとの関連を調べる実験を行いました。



実験は自閉症患者12人と胎児性アルコール症候群の患者10人、そして年齢や生物学的性別が一致した神経学的定型の対照群27人を対象に行われました。自閉症患者や胎児性アルコール症候群の患者らは、通常通りの聴力を持っていても騒がしい環境で声の聞き取りにくさを訴えることが多いそうで、神経学的に正常な人々よりも幅広いIQスコアを示すとのこと。





被験者らはまず、臨床的に正常な聴力を持っていることを確認するための聴覚スクリーニング検査を受けました。その後でヘッドフォンを装着し、「注意を向けるべきメインの話者の声」と、メインの話者の背後で聞こえる「2人のバックグラウンド話者の声」を同時に聴きました。メイン話者の声は常に男性で、バックグラウンド話者2人の声は両方とも男性、あるいは男性と女性のペアだったとのこと。



発言内容は「Ready, Eagle, go to green five now.(レディー、イーグル、緑の5番へ行ってくれ)」という風に、特定のコールサインを呼んだ後に色と数字が続くというものでした。被験者らは、バックグラウンド話者の音量がどんどん大きくなる中でメイン話者の発言を聴き取り、対応する色と番号の付いた箱を選択するというタスクを実行しました。





聴き取り能力に関するタスクを完了した後、被験者らの言語能力や非言語能力、知覚推論能力などを測定する知能テストを実施。研究チームは被験者の聴き取り能力とIQスコアとの関連を分析しました。



そして分析の結果、たとえ聴力そのものに問題がなくても、IQが低い被験者ほど複数話者が存在する状況での聴き取りタスクが困難である傾向が確認されました。研究チームは論文で、「直接評価された知的能力と複数話者の音声知覚との間に、極めて有意な相関関係が認められました。知的能力は3つのグループすべてにおいて、音声知覚のいき値と有意な相関を示しました」と述べています。





論文の筆頭著者でありワシントン大学医学部の助教を務めるボニー・ラウ氏は、騒がしい場所で特定の人物の声を聴き取ることについて、「あなたは音声の流れを分離しなくてはなりません。関心のある人物を特定し、選択的に注意を向ける必要があり、その過程で競合する雑音特性を抑制します。次に言語学的観点から内容を理解し、各音素を符号化し、音節や単語を識別します。ほほ笑みやうなずきなど、意味的・社会的スキルを理解することも必要です。こうした要素すべてが、騒がしい環境下でのコミュニケーションの認知不可を増大させます」と説明しています。



今回の実験は被験者が50人未満の小規模なものであったため、結果はさらに大規模な集団で検証する必要があります。その上でラウ氏は、「認知能力と音声知覚能力の関係は診断カテゴリーを越えてまたがっています。この結果は3つのグループすべてで一貫していました」と述べました。

