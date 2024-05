2024年05月30日 12時15分 ハードウェア

Googleが子ども用スマートウォッチ「Fitbit Ace LTE」を発表



Googleが子ども向けのスマートウォッチ「Fitbit Ace LTE」を発表しました。Fitbit Ace LTEは運動を楽しむための仕組みを備えているほか、通話・チャット・位置情報共有によって保護者に安心を与えるスマートウォッチとのことです。



Fitbit Ace LTE - the smartwatch that makes movement fun for kids.

https://store.google.com/US/product/fitbit_ace_lte



Fitbit introduces Ace LTE: New smartwatch designed for kids

https://blog.google/products/fitbit/fitbit-ace-lte-smartwatch-kids/



Fitbit Ace LTEには「Fitbit Arcade」というゲームのサブスクリプションサービスが付属しており、触覚、音、加速度計などを活用したデバイス専用に設計されているレースゲームや釣りゲームなどをプレイすることができます。ゲームのプレイ時間は制限されており、体を動かすほど長時間プレイできる仕組みのため運動のモチベーションが向上するとのこと。





運動のモチベーションを高める仕組みはゲームだけではありません。毎日のアクティビティによって「イージー(eejie)」と呼ばれる生き物を育成することも可能。子どもが運動目標を達成するごとにイージーはより健康で幸せになるほか、運動後にゲームを進めることでイージーの新しい服を入手したり、家に新たな飾りを導入することができます。





Fitbit Ace LTEには標準で付属しているAceバンドのほか、別売りでコレクション用のバンドが用意されています。それぞれのバンドを初めてデバイスに装着した際にはイージー用のさまざまなアイテムやスタイル、部屋、髪型、帽子が入手できるとのこと。コレクション用バンドは発売時に6種類でスタートし、定期的に新たなバンドがリリースされる予定となっています。





AndroidとiOSの両方にFitbit Aceアプリが用意されており、保護者は子どものリアルタイムの位置情報を確認したり、電話やチャットをしたりできるほか、子どものFitbit Ace LTEに連絡することができる人を登録したり、授業の邪魔にならないようにスクールタイムを設定したりすることも可能。セットアップはFitbit Aceアプリをダウンロードしてから数分で完了するとされています。





Fitbit Ace LTEには50メートルまでの防水性能や16時間以上持続するバッテリー、傷やほこりに強い「Corning Gorilla Glass 3」のディスプレイに加え、保護を強化するためのバンパーが付属しているとのこと。





Fitbit Ace LTEは2024年6月5日にアメリカ国内限定で発売予定。価格は端末代金が229.95ドル(約3万6000円)のほか、内蔵LTE接続のためのデータプランとして月額9.99ドル(約1600円)が必要です。