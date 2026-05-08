2026年05月08日 10時24分 ハードウェア

「Google Fitbit Air」が登場、ディスプレイなしのリストバンド型健康管理ウェアラブル端末



Googleがウェアラブル端末「Google Fitbit Air」を2026年5月7日に発表しました。Google Fitbit Airは本体重量5.2gのアクティビティトラッカーで、心拍や歩数や睡眠状況を記録できます。また、Geminiを用いた健康管理も可能です。



Google Fitbit Air、フィットネスアクティビティトラッカー バンド

https://store.google.com/product/google_fitbit_air?hl=ja



超軽量の Google Fitbit Air 登場。AI「Gemini」による健康管理

https://store.google.com/jp/magazine/google-fitbit-air?hl=ja



Google Fitbit Airの見た目はこんな感じ。





バンドの内側に本体を装着する仕組みで、本体には「光学式心拍数モニター」「3軸加速度計」「ジャイロスコープ」「酸素飽和度モニタリング用の赤色光および赤外線センサー」「温度センサー」「振動モーター」を搭載しています。本体の重さは5.2gで、バンド込みの重さは12gです。





バンドと本体のほかに専用の充電器が付属。5分間で1日分のバッテリーを充電可能で、約90分かけ満充電にすると最大7日間使い続けられます。





装着イメージはこんな感じ。





睡眠状況も記録できます。





標準のバンドは「Berry」「Lavender」「Obsidian」「Fog」の4色展開。





別売りのバンドとして耐汗・耐水仕様のシリコン製「アクティブバンド」のほかに、フォーマルな場に合う「プレミアムモダンバンド」や「メタルメッシュバンド」も用意されています。





測定した健康データはAndroidやiOSのGoogle Healthアプリで確認する仕組みです。また、月額1580円のサブスクリプションプラン「Google Health Premium」に加入するとAIにフィットネスプランを作ってもらったり専門家のワークアウトを利用したりできます。





Google Fitbit Airは2026年5月26日に発売予定で、価格は税込1万6800円です。Google公式オンラインストアではすでに予約購入可能です。

