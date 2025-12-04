Apple Watchの「高血圧をお知らせする機能」が日本で利用可能に
2025年12月4日(木)、日本でもApple Watchの高血圧パターンの通知機能が利用可能になりました。これにより、血圧の高い状態が続いた際に通知を受け取れるようになります。
本日より、Apple Watchで高血圧パターンの通知が利用可能に - Apple (日本)
https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/12/hypertension-notifications-available-today-on-apple-watch/
Apple Watchには光学式の心拍センサーが搭載されています。この心拍センサーを用いて30日間分のデータを分析し、高血圧の兆候が一環して確認された場合にユーザーに通知するというのが高血圧パターンの通知機能です。
通知のオン・オフはiPhoneに標準搭載されている健康管理アプリ「ヘルスケア」から設定可能です。
通知の見た目は以下の通り。「高血圧の可能性」と表示され、詳細な診断は医師に任せるようにアドバイスされます。
Appleによると、高血圧パターンの通知機能は10万人を超える被験者から得られたデータを元に開発されており、2000人を超える臨床研究で性能が検証されているとのこと。Appleは「高血圧パターンの通知が高血圧パターンのすべての症例を検出することはない」と説明しつつ「(機能提供開始から)最初の1年以内に、診断されていない高血圧パターンを抱えた100万人を超える人々に通知が届くことが予想される」と述べています。
Apple Watch Series 11は税込6万3491円から購入可能です。
Amazon.co.jp: Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - S/M : 家電＆カメラ
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FQGP2P41/gigazine-22?th=1
