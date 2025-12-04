AppleのUIデザイン責任者がMetaへ移籍、人材流出がとまらないAppleは組織の転換期を迎えつつある
Appleのユーザーインターフェース(UI)デザインチームを率いてきたアラン・ダイ氏が同社を退社し、競合であるMetaへ移籍することが明らかになりました。ダイ氏は2025年12月31日付けでMetaに入社し、同社のハードウェア部門であるRealty Labのチーフデザインオフィサーに就任する予定です。
ダイ氏は、Apple WatchやiPhoneのインターフェース設計、さらには最新の複合現実ヘッドセットであるApple Vision Proのインターフェース開発を監督してきた人物です。Metaにとって、Appleの最も著名なデザイン幹部を引き抜いたことは、シリコンバレーにおける大きな勢力変化を象徴する出来事であり、同社が消費者向けハードウェアデバイスの開発に本気で取り組んでいることを示しています。
また、Appleのデザインチームのシニアディレクターであったビリー・ソレンティーノ氏もダイ氏と共にMetaへ移籍することが決まっています。
Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは、AIを「新しいデザインの素材」として捉えており、技術が豊富で有能になったときに何が可能になるかを想像したいとThreadsで述べています。
また、ザッカーバーグCEOは、AIグラスなどの新しいデバイスが人々のつながり方を変える時代に入りつつあるとし、ダイ氏が率いる新しいスタジオを通じて、すべての操作が直感的で、人間中心の体験になるようデザインすることを目指していると語りました。
一方、Appleはダイ氏の後任として、ベテランデザイナーであるスティーブン・ルメイ氏を指名しました。ルメイ氏は1999年からAppleのあらゆる主要なインターフェースのデザインに重要な役割を果たしてきた人物です。今回の引き抜き人事を報じた経済メディアのBloombergによれば、Appleのティム・クックCEOは、ルメイ氏が常に卓越した高い基準を設定し、Appleの協力と創造性の文化を体現していると評価しているとのこと。
しかし、今回のダイ氏の退社はAppleにとって大きな痛手となります。同社では2019年に伝説的なデザイナーであるジョナサン・アイブ氏が去って以来、デザインチームからの人材流出が続いています。
iPhoneなどのデザインを手がけてきたジョナサン・アイブが独立して新会社「LoveFrom」を設立へ - GIGAZINE
2025年10月には、AppleでAI検索プロジェクトの責任者を務めていたケ・ヤン氏がMetaに引き抜かれたと報じられています。
Appleで「ChatGPT風のAI検索機能」の開発責任者を務めた人物がMetaへ転職 - GIGAZINE
さらに、最高執行責任者(COO)のジェフ・ウィリアムズ氏が引退し、AI部門の責任者であるジョン・ジャナンドレア氏も退社を発表するなど、幹部クラスの離脱が相次いでいます。
AppleのAIチーフに元Microsoftのアマル・スブラマニヤ、前任のジョン・ジャナンドレアは退職へ - GIGAZINE
加えて、半導体部門のトップであるジョニー・スルージ氏も自身の進退を検討していると報じられており、BloombergはAppleが組織の転換期を迎えていると指摘しました。
