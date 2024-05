Apple Watchの心房細動履歴機能をMDDT(医療機器開発)としてFDAが正式に認定

Apple Watchは 心房細動 の兆候を示す不規則な心拍の有無を確認することができ、さらに過去に心房細動が起きていたと思われる時間の推定値を測定する「 心房細動履歴機能 」が搭載されています。アメリカ食品医薬品局(FDA)が、Apple Watchに搭載されている心房細動履歴機能を医療機器開発ツール(MDDT)として認定したと発表しました。 FDA qualification of a new Medical Device Development Tool https://content.govdelivery.com/accounts/USFDA/bulletins/399d551

2024年05月07日

