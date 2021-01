日本でもApple Watchの心電図アプリがついに使用可能に

・関連記事

「Apple Watch Series 6」速攻フォトレビュー、血中酸素ウェルネスセンサー搭載で背面センサーが進化 - GIGAZINE



Apple Watch初のチタニウムケース版「Apple Watch Series 5」をムービー&フォトレビュー - GIGAZINE



画面30%以上拡大&新デジタルクラウン搭載の「Apple Watch Series 4」開封の儀&外観レビュー - GIGAZINE



人気YouTuberがApple Watchにより命の危機から救われる - GIGAZINE



Apple Watchの心電図機能が再び人命救助、リリースから1週間でイギリス人ユーザーの命を救う - GIGAZINE



またもやApple Watchに命を救われる事例が登場、ECGアプリがヨーロッパでリリースされてわずか1週間で - GIGAZINE



人命救助につながるApple Watchの心電図アプリがヨーロッパや香港でも提供開始される - GIGAZINE



リリースされたばかりのApple Watchの心電図機能でさっそく命を救われる事例が報告される - GIGAZINE



2021年01月22日 11時59分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.