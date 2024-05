AI生成の外務省報道官「ヴィクトリア・シー」をウクライナが発表、まるで本物の人間のように話す紹介動画も公開中

・関連記事

イランは反イスラエルのサイバー作戦で「AI生成のニュースキャスター」を用いている、アメリカ大統領選にも影響力を発揮する懸念も - GIGAZINE



世界初のAIニュースキャスターが中国で誕生、あまりにもリアルで衝撃的な映像が公開中 - GIGAZINE



FCCが「ロボコールのためのAI音声利用は違法」と宣言 - GIGAZINE



AIで生成されたバイデン大統領の「偽音声」電話が多数の有権者にかけられている - GIGAZINE



「オレオレ詐欺」にAI製クローン音声を用いる事例が急増、被害額は年間15億円近くに - GIGAZINE



民主主義を改善するためにAIを活用する方法とは? - GIGAZINE



中国がアメリカ・韓国・インドの選挙をAI生成コンテンツで妨害するだろうとMicrosoftが警告、すでに台湾の総統選挙で使用か - GIGAZINE



2024年05月07日 15時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.